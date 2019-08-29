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HES santralindeki su kanalı patladı, uzun araç konvoyu oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 05:29 | Son Güncelleme

Sivas’ın Koyulhisar ilçesindeki HES Santralindeki kanal patlaması sonucu ulaşıma kapanan uluslararası D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.Edinilen bilgiye göre; Koyulhisar ilçesinde bulunan HES santralinin su taşıyan kanalında saat 23.30 sularında henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

HES santralindeki su kanalı patladı, uzun araç konvoyu oluştu

Sivas’ın Koyulhisar ilçesindeki HES Santralindeki kanal patlaması sonucu ulaşıma kapanan uluslararası D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Edinilen bilgiye göre; Koyulhisar ilçesinde bulunan HES santralinin su taşıyan kanalında saat 23.30 sularında henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Yol bir anda su ve balçıkla kaplanırken, sel sularına kapılan belediyeye ait bir çöp kamyonu ve 1 otomobilde mahsur kalan 6 kişi vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Bölgede AFAD ve Özel Harekat Polisleri arama tarama faaliyeti yaptı. Meydana gelen olay sonrasında yol trafiğe kapanırken ekipler iş makineleri yardımı ile yolda temizlik çalışması yaptı. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle araçlar Tokat, Sivas ve Erzincan güzergahında alternatif yollara sevk edildi. Birçok ağır vasıta, yolcu otobüsü ise benzin istasyonu ve yollarda jandarma ve polis ekipleri tarafından bekletiliyor.
Yolcu otobüsü şoförü Yalçın Teker, olay anında bölgede olduklarını ifade ederek, “Diğer yönden gelenler su, kayalar geliyor dediklerinde durduk. Yoldan geri dönen şoför arkadaşımız bayağı korkmuştu. Olay yerine gittiğimde bir çöp arabasının yan yattığını gördüm bir de taksi vardı. Sağ olsunlar kurtarma ekipleri hemen müdahale etti. Çok şükür kimsede bir şey yok. Yaklaşık 4.5 saattir yolda bekliyoruz“ dedi.

HES santralindeki su kanalı patladı, uzun araç konvoyu oluştu

HES santralindeki su kanalı patladı, uzun araç konvoyu oluştu

HES santralindeki su kanalı patladı, uzun araç konvoyu oluştu

HES santralindeki su kanalı patladı, uzun araç konvoyu oluştu

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