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HES üzerinden "Aşı Kimliği" oluşturma | Aşı kartı nedir ve nasıl alınır? Aşı Kimliği nedir? E-Nabız üzerinden aşı kimliği nasıl oluşturulur?

11.05.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. 14 milyonu aşkın vatandaşımız ilk doz aşısını olurken, 10 milyondan fazla vatandaşımız da ikinci doz aşılarını tamamladı. Şu an için Türkiye’de iki farklı aşı çeşidi var ve vatandaşların bu iki aşı arasından bir tercih hakkı bulunuyor. İkinci doz aşıyı olan vatandaşlarımız için Sağlık Bakanlığı, e-Nabız üzerinden aşı kartı oluşturma imkanı sunuyor.

HES üzerinden "Aşı Kimliği" oluşturma | Aşı kartı nedir ve nasıl alınır? Aşı Kimliği nedir? E-Nabız üzerinden aşı kimliği nasıl oluşturulur?

e-Nabız üzerinden ikinci doz aşısını olan vatandaşlarımız için sunulan “Aşı Kartı” hizmeti, bu kez de Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden “Aşı Kimliği” oluşturma hakkı sunuyor. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin “Aşı Pasaportu” uygulamasını hayata geçirmesi planı üzerine, Türkiye Cumhuriyeti de “Aşı Kimliği” uygulamasını başlattı. Bu kapsamda, iki doz aşısını olan vatandaşlarımız, uygulamaya girerek aşı kimliklerini oluşturabiliyor.

AŞI KİMLİĞİ NEDİR?

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seyahatlerde, “aşı pasaportunun” hayata geçmesi beklenirken, Türkiye’den de aşı ile ilgili önemli bir adım geldi. Sağlık Bakanlığı HES uygulaması üzerinden, “Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği”ni devreye aldı. Bu kapsamda iki doz aşısını olmuş vatandaşlar, uygulamaya girerek, aşı kimlik kartlarını oluşturabilecek.

İsteyenler uygulamaya pasaport numaralarını da ekleyebilecek ve bu kişilerin pasaport bilgileri aşı kimlik kartlarının içerisinde yer alacak. Edinilen bilgiye göre, söz konusu kimlik kartları, yurt dışı seyahatlerde kullanılabilecek. Seyahat edilen ülkeye girişte pasaportların okutulmasıyla kişinin aşı bilgisine ulaşılabilecek.

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AŞI KİMLİĞİ’NDE GÜVENLİ TURİZM LOGOSU
Bakanlık tarafından oluşturulan, “Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği”nin üzerinde, kişinin T.C kimlik numarası, pasaport no (bu alan kişi tarafından isteğe göre dolduruluyor), ad ve soyadı, doğum tarihi, uyruğu, “Kovid-19 aşısı olmuştur” bilgisi, aşı adı, aşının yapıldığı tarih gibi bilgilerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın geçtiğimiz yaz hayata geçirdiği güvenli turizmin logosu (SAFE TOURISM) yer aldı.

Kimlik kartının üzerinde ayrıca bir karekod da bulunuyor. Karekod okutulduğunda sistem e-Nabız’a yönlendiriyor, İngilizce ve Türkçe olarak ekranda, “Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, ‘x kişisine aittir”. Bu kimlik 09.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur” ifadeleri yer alıyor.

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AŞI KARTI / AŞI KİMLİĞİ NASIL ALINIR?

HES uygulamasına giriş yaptıktan sonra öncelikle pasaportunuzun hesabım bölümünden tanımlanması gerekiyor. Ardından “Pasaportlarım”a gelerek ekle tuşu seçip pasaport numarası girmeniz gerekiyor. Ana ekrana dönerek “Kovid-19 aşı bilgilerim” kutucuğu seçin.

Gelen ekrandan “Aşı kartlarımı” tıklayıp ardından ekranın en altına gelen “Aşı kartı oluştur” şeçeneğini tıklayın. Bu işlemin ardından aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alması isteniyorsa seçim yapılarak devam edilecek.

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Eğer seçim yapmadan devam edilirse kart kayıt olunan mevcut kimlik bilgileriyle oluşturulacak. Farklı bir pasaport bilgisinin aşı kartında yer alması isteniyorsa “Hesabım” bölümünden tanımlama yapabilecek.

Daha önce tanımlanan pasaport numarası varsa numaranın seçileceği bir uyarı ekranı ile karşı karşıya kalınacak. Ekranda çıkan pasaport numarası seçilip devam edilirse kimlik kartı kısa sürede oluşturulacak.

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AŞI KARTI NEDİR?

Aşı kartları, hem ailenin bilgilendirilmesi hem de ailenin başka bir bölgede bulunması durumunda bile bebek/çocuğun aşı takvimine uygun olarak aşılanmasının planlanması amacıyla ailelere verilmek üzere hazırlanmıştır. Aşı kartları, bebek/çocuklara uygulanan aşıların adı ve tarihi, bir sonraki aşılama tarihi belirtilecek şekilde düzenlenmiştir. Aşı uygulaması yapıldıktan sonra sağlık personelinden aşı kartı talep ediniz. Aşı uygulaması için sağlık kuruluşuna her başvurulduğunda aşı kartınızı da yanınızda bulundurunuz ve sağlık personelinden, uygulanan aşının aşı kartına da işlenmesini talep ediniz.

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e nabız Sağlık Bakanlığı Aşı

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