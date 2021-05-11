HES üzerinden "Aşı Kimliği" oluşturma | Aşı kartı nedir ve nasıl alınır? Aşı Kimliği nedir? E-Nabız üzerinden aşı kimliği nasıl oluşturulur?

e-Nabız üzerinden ikinci doz aşısını olan vatandaşlarımız için sunulan “Aşı Kartı” hizmeti, bu kez de Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden “Aşı Kimliği” oluşturma hakkı sunuyor. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin “Aşı Pasaportu” uygulamasını hayata geçirmesi planı üzerine, Türkiye Cumhuriyeti de “Aşı Kimliği” uygulamasını başlattı. Bu kapsamda, iki doz aşısını olan vatandaşlarımız, uygulamaya girerek aşı kimliklerini oluşturabiliyor.

AŞI KİMLİĞİ NEDİR?

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seyahatlerde, “aşı pasaportunun” hayata geçmesi beklenirken, Türkiye’den de aşı ile ilgili önemli bir adım geldi. Sağlık Bakanlığı HES uygulaması üzerinden, “Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği”ni devreye aldı. Bu kapsamda iki doz aşısını olmuş vatandaşlar, uygulamaya girerek, aşı kimlik kartlarını oluşturabilecek.

İsteyenler uygulamaya pasaport numaralarını da ekleyebilecek ve bu kişilerin pasaport bilgileri aşı kimlik kartlarının içerisinde yer alacak. Edinilen bilgiye göre, söz konusu kimlik kartları, yurt dışı seyahatlerde kullanılabilecek. Seyahat edilen ülkeye girişte pasaportların okutulmasıyla kişinin aşı bilgisine ulaşılabilecek.