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Hesabı fazla bulan müşteriler gece kulübüne molotofkokteyli attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 15:22 | Son Güncelleme

Ankara'da hesabı beğenmeyerek kavga çıkaran 5 kişinin molotofkokteyli attığı eğlence merkezinde büyük hasar oluştu - Saldırıda yaralanan olmazken kaçan zanlılar, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu polis ekiplerince gözaltına alındı

Bir gece kulübünde eğlenen 5 kişi, hesabı beğenmeyerek kavga çıkardı. Eğlence merkezine molotofkokteyli atıp kaçan zanlılar, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu polisin operasyonuyla yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dün gece merkez Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde bulunan bir eğlence merkezine gelen 5 kişi, bir süre eğlendikten sonra getirilen hesaba itiraz etti. İş yeri sahipleri ile tartışan zanlılar mekandan ayrıldı.

Bir süre sonra otomobille dönen zanlılar, eğlence merkezine molotofkokteyli atıp bölgeden uzaklaştı. Gece kulübünde paniğe neden olan saldırıda yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Bölgede çalışma başlatan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yapılan güvenlik kamerası incelemesiyle zanlıların kullandıkları otomobilin plakasını belirledi.

Polis adreslerini belirlediği 5 zanlıyı operasyonla gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Altındağ Ankara Çankırı Caddesi eğlence merkezi molotofkokteyli

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