İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "94 seçimleri ne kadar önemliyse, 23 Haziran 2019 seçimleri de o kadar önemlidir. 31 Mart’ta eksik kalan hesabı inşallah İstanbul halkı tamamlayacak ve Binali Yıldırım Bey büyükşehir belediye başkanı olacak." dedi.

Kemerburgaz Piknik Alanında, Orduluların pikniğine katılan Kurtulmuş, Orduluların her zaman kendilerine destek olduğunu belirterek teşekkür etti.

İstanbul’daki Orduluların en önemli hemşehri gruplarından biri olduğunu anlatan Kurtulmuş, Orduluların her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek verdiğini ve Erdoğan’ın da Ordu’ya gereken ehemmiyeti gösterdiğini anlattı.

Kurtulmuş, 23 Haziran seçimiyle ilgili şunları söyledi:

"İstanbul seçimi, sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi değil de maalesef başta Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, ABD’deki bazı siyasi mahfiller başta olmak üzere onları da ilgilendiren bir seçim olarak algılanmıştır. Hani Napolyon’a atfedilen bir söz var ya, ‘Dünya tek devlet olsaydı, başkenti İstanbul olurdu.’ diye. İstanbul dünyanın başkenti. İstanbul aynı zamanda Türkiye yönelişinin de işaretlerini taşıyan bir kent. Onun için 94 seçimleri ne kadar önemliyse, 23 Haziran 2019 seçimleri de o kadar önemlidir. 31 Mart’ta eksik kalan hesabı inşallah İstanbul halkı tamamlayacak ve Binali Yıldırım Bey büyükşehir belediye başkanı olacak."