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Hesabına 6.8 milyon TL geçirdi, savcı 17 yıl hapis istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 15:06 | Son Güncelleme

KOCAELİ’de, araç lastikleri üreten bir fabrikada personelin maaşlarında işlem yaparak hesabına 6.8 milyon TL geçirdiği iddia edilen Yusuf Türk yargılanmaya başlarken, savcı 17 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’de, araç lastikleri üreten bir fabrikada personelin maaşlarında işlem yaparak hesabına 6.8 milyon TL geçirdiği iddia edilen Yusuf Türk yargılanmaya başlarken, savcı 17 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Kocaeli’de araç lastikleri üreten bir fabrikada bordro şefi olarak çalışan Y.T. ile üretim kısmında işçi olarak çalışan F.K., T.Ş. ve H.A.’nın, 2013 ile 2017 yılları arasında usulsüz olarak hesaplarına para geçirdiği belirlenerek, 2017 yılının Aralık ayında işlerine son verildi. Fabrika yönetiminin şikâyeti üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi geçen yıl gözaltına alındı. Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.K., T.Ş. ve H.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Hazırlanan iddianameye göre, fabrikada bordro şefi olarak çalışan Y.T., personelin maaş, maaş avansı, yıllık izin avansı ve acil ihtiyaç avansı gibi ödemelerle ilgili sahte belge düzenledi. Y.T. belgeleri fabrikanın kullandığı sisteme yükledikten sonra finans bölümü, talebe göre aylık olarak bütçe ayırdı ve ödemeler bu şekilde yapıldı. Y.T., fabrikanın kullandığı programa sahte bordro girişi yaparak yapılacak ödemeleri yüksek gösterdi. Ödemeler yapıldıktan sonra geriye kalan bedelleri hem kendisinin hem de belirlediği 3 kişinin hesabına yönlendirdi. Y.T. bu yöntemle kendi banka hesabına usulsüz olarak toplamda 6 milyon 599 bin 938 TL para gönderimi gerçekleştirdi. Y.T. hesaplardaki hareketliliğin dikkat çekmemesi için T.Ş.’nin hesabına 140 bin 749 TL, F.K.'nın hesabına 73 bin 79 TL ve H.A.'nın hesabına ise 27 bin 167 TL gönderdi. 4 şüphelinin fabrika üzerinden edindiği haksız tutarın ise toplam 6 milyon 840 bin 934 TL olduğu belirlendi.
Bugün, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Türk, tutuksuz sanık H.A., sanık avukatları ve şirket avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı sanıklar hakkında mütalaasını verdi. Savcı, Yusuf Türk’ün ‘Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma’ suçundan 3 yıl 6 aydan 17 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırılmasını, diğer sanıklar T.Ş., F.K. ve H.A.’nın 1'er yıl 9 aydan 12'şer yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti sanıkların mütalaa hakkında savunmalarını yapmak için süre verilmesine ve Yusuf Türk’ün tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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