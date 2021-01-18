Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Olay, geçtiğimiz aylarda İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ikinci el ürün satışı gerçekleştirilen bir platform üzerinden cep telefonu satışı için anlaşan taraflardan alıcı şahıs ücreti karşı tarafa banka hesabı yoluyla iletmiş olmasına rağmen satıcı tarafından kendisine cep telefonu gönderilmeyince olayı Cumhuriyet Başsavcılığına taşıyarak, dolandırıldığını belirtip şikayetçi oldu.

O esnada parayı almasına rağmen sattığı cep telefonunu, alıcı şahsa göndermediği iddia edilen kişi, almış olduğu 2 bin 500 lirayı farklı kişilerin hesabına geçirdi. Üçüncü kişilere geçen 2 bin 500 lira son olarak da Maltepe'de yaşayan ve yazılım işiyle uğraşan Mesut Haylar'a sunmuş olduğu yazılım hizmeti sonrası elektronik para sistemi üzerinden aktarıldı.

Cep telefonu satıcısı tarafından dolandırıldığını belirten şahsın şikayetçi olması sonrası konu hakkında dava açıldı. Paranın gittiği hesapların takip edilmesi üzerine yazılım firması sahibi Mesut Aylar paranın geldiği son hesap olarak görülünce açılan davada 'sanık' olarak yer aldı.