Hesabına yanlışlıkla 20 bin TL yattı, anında iade etti

Olay, dün Elazığ’da yaşandı. çocuk babası olan ve 21 yıldır özel bir şirkette çalışan Murat Onat’ın hesabına yanlışlıkla 19 bin 950 lira transfer edildi. Ne olduğunu anlayamayan, herhangi bir yerden alacağı olmayan Onat, bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçince paranın hesabına yanlışlıkla yatırıldığını öğrendi. Yanlışlıkla hesabına para transferi yapan şahsı da hiçbir şekilde tanımayan Onat, ilgili banka ile iletişime geçerek parayı iade edip örnek bir davranışa imza attı.

'EVİME HELAL EKMEK GÖTÜRMEYE DEVAM EDECEĞİM'

Hesabına yatan parayı görünce şaşırdığını belirten Murat Onat, “Bulunduğum şirkette 21 yıldır çalışıyorum. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Başka bir işim yok sadece burada çalışarak evimi geçindiriyorum. Dün yine çalışırken bir telefonuma bir SMS geldi. Mesajı kontrol ettiğimde hesabıma 20 bin TL’ye yakın paranın yattığını fark ettim. Beklediğim bir para transferi veya herhangi bir kimseden alacağım da yoktu. Ailemizin bizleri yetiştirdiği tarz ve davranışların yanında gençliğimizden bugüne ve iş hayatımızda öğrendiğimiz bütün dürüst çalışma bilinciyle beraber hakkım olmayan bir paranın hesabımda durmaması gerektiğini düşünerek ilgili banka ile iletişime geçtim. Anında yanlış gönderen kişini hesabına tekrardan iade ettirdim. Bu sorumluluğu yerine getirdiğim için kafamı yastığa huzurlu bir şekilde koyacağım. Çalıştığım iş yerinde kazandığım alın teri paranın ve iş yerimin bana katkılarıyla çok şükür evime helaliyle ekmek götürmeye devam edeceğim” dedi.