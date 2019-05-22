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Hesabına yanlışlıkla yatırılan 706 gram altını iade etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 14:27 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde mimar Cemre Şahin Kazıcı'nın (27) hesabına, bir banka tarafından yanlışlıkla toplam 706 gram, fazladan altın yatırıldı.

Hesabına yanlışlıkla yatırılan 706 gram altını iade etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde mimar Cemre Şahin Kazıcı'nın (27) hesabına, bir banka tarafından yanlışlıkla toplam 706 gram, fazladan altın yatırıldı. Yanlışlığı fark edip banka yetkililerine bildiren ancak herhangi bir hatanın olmadığı yanıtı verilen Kazıcı, kendisine ait olmayan bu miktarı 1 hafta uğraşla bankaya iade edebildi.
Efeler ilçesinde 5 yıldan beri mimarlık yapan Cemre Şahin Kazıcı, bir katılım bankasında bulunan yaklaşık yarım kiloya yakın altını başka bir bankadaki altın hesabına havale ettirdi. Olaydan 2 gün sonra yeni açtırdığı altın hesabını kontrol eden Kazıcı, hesabındaki altın miktarının kendi hesabındaki gram altından 706 gram fazla olduğunu gördü. Bunun üzerine altının gönderildiği bankadaki yetkilileri arayan Kazıcı, görevlilere hesabına fazla altın yatırıldığını belirtip, yanlışlığın düzeltilmesini istedi. Ancak banka görevlileri, hata olmadığı yanıtını vererek görüşmeyi sonlandırdı. Şaşkına dönen Kazıcı, bu defa altın hesabını aktardığı bankaya gitti. Dilekçe veren Kazıcı, kendisine ait olmadığını belirttiği miktarın, havaleyi yapan bankaya iade edilmesini talep etti. Yaklaşık 1 haftalık sürecin ardından Cemre Şahin Kazıcı, amacına ulaştı.
'HAKKIM OLMAYANI İADE ETTİM'
Yaşadıklarını anlatan Cemre Şahin Kazıcı, şunları söyledi:
"Tasarruf amacıyla bir bankada 500 gram altın hesabım vardı. Buradaki altınımı geçtiğimiz gün bir başka bankadaki altın hesabıma EFT yaptırdım. Ancak banka görevlisi bu uygulamayı günlük talimat şeklinde yapmış. Yani ilk gün kendime ait olan para gelmiş. Ondan sonraki günlerde iki gün üst üste 353 gram toplamda 706 gram altın yatırılmış. İşin garip tarafı altını EFT yapan hesap sahibi de kayıtlarda kendim gözüküyorum. Hemen eski hesabımın olduğu bankayı aradım. Benim söylediklerimi dikkate bile almadılar. 'Bir yanlışlık yok' deyip kapattılar. Ondan sonra altının yatırıldığı bankaya dilekçe verip yatan altınları diğer bankaya geri gönderttim. Banka yetkililerine de dekontları WhatsApp aracılığı ile gönderdim. Hakkım olmayan yaklaşık 706 gram altından kurtuldum. Hakkım olamayan bir gram dahi olsa onu da iade ederdim."

FOTOĞRAFLI

Hesabına yanlışlıkla yatırılan 706 gram altını iade ettiHesabına yanlışlıkla yatırılan 706 gram altını iade ettiHesabına yanlışlıkla yatırılan 706 gram altını iade ettiHesabına yanlışlıkla yatırılan 706 gram altını iade etti

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