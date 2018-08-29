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Hesap kavgası çıkaran adam suç makinesi çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 12:10 | Son Güncelleme

Antalya'da, restoranda 250 liralık hesabı ödememek için kavga çıkaran Erdem Çevik'in, 54 suçtan 95 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Çevik, "Ben vatan haini değilim. Altı üstü İsrailli turistlerin kartını kopyaladım, ceza aldım" dedi.

Hesap kavgası çıkaran adam suç makinesi çıktı!

Olay, dün akşam saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Yat Limanı'nda bulunan restoranda meydana geldi. Gezi teknesinde çalışan Erdem Çevik, gittiği restoranda alkol almaya başladı. Bir süre sonra hesabı isteyen Çevik, 250 lira tuttuğunu görünce kavga çıkardı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgede uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri, hemen olay yerine geldi. Tarafları yatıştıran polisler, Çevik'in üst araması ile genel bilgi taramasını yapmak istedi. Üzerinde kimlik olmadığını belirten Çevik, uzaklaşmak isteyince polis engel oldu.

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54 DOSYADAN 95 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Yapılan incelemede, Erdem Çevik'in, 54 dosyadan 95 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Çevik hakkında ayrıca 98 bin liralık para cezası olduğu belirlendi. 'Kredi kartı kopyalamak', 'hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'bankaların güvenini kötüye kullanmak' suçlarından kaydı bulunan Çevik, gözaltına alındı.

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"VATAN HAİNİ DEĞİLİM! ALTI ÜSTÜ TURİSTLERİN KARTINI KOPYALADIM"

Ekip aracına bindirilirken, basın mensuplarının görüntü almasına sinirlenen Çevik, "Ben vatan haini değilim. Vatanı satmadım. Altı üstü İsrailli turistlerin kartını kopyaladım. Bunun için de 150 yıl ceza aldım. Yatacak yeriniz yok sizin" dedi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Erdem Çevik, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Muratpaşa kavga erdem çevik

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bahçeli' nin kader mahkumu diyerek, af istediği suç makinasından bir tanesi..
İYİ SERBEST BIRAKMAMIŞLAR BARİ.
Pislik insan müsveddesi işlediği suçları hoş göstermek için milliyetçi vatansever ayaklarına yatıyor
arkadaş adamın 95 yıl kesinleşmis hapis cezası var. Rahat,rahat restoranda yemek yiyor. Bizim arabın sigortası biteli 3 ğün oldu 10 km.yola gitmeyi korkuyoruz...
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