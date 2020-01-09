HABER
  4. Hesap kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Hesap kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 09:57 | Son Güncelleme

Konya’da bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra hesap ödemediği iddia edilen iki kişi ile iş yeri çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.Olay, dün saat 05.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde bulunan bir eğlence merkezinde meydana geldi.

Hesap kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra hesap ödemediği iddia edilen iki kişi ile iş yeri çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Olay, dün saat 05.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde bulunan bir eğlence merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde eğlence mekanına giden Bekir Durna (24) ile Y.K. (33) bir süre alkol aldıktan sonra hesap ödemeden iş yerinden ayrıldı. Çalışanlar ve iş yeri müdürü İsmail D. iş yerinden hesap ödemeden çıkan Bekir Durna (24) ile Y.K’nin peşinden çıkarak hesabı ödemelerini istedi. Çıkan tartışmada Y.K. yanında bulunan tabancayla ilk önce havaya rastgele ateş açtı, ardından iş yeri müdürü İsmail D’yi omzundan vurarak yaraladı. İsmail D. de yaralandıktan sonra aracında bulunan tabancayla Bekir Durna’nın bacaklarına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Bekir Durna, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Durna, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Korkutmak için ateş etmiştim"
Yaralı olarak hastaneye kaldırılan şüpheli İsmail D’nin ilk ifadesinde, "İş yerine gelen iki kişi hesap ödemeden dışarıya çıktılar. Hesap ücretini istediğim zaman bize ateş ettiler. Ben öldürmek için ateş etmedim, korkutmak içindi" şeklinde söylediği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...
Narkotik baskınında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyedeNarkotik baskınında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyede
Annesinin erkek arkadaşına bırakıp, gittiği Bulut bebeğin şüpheli ölümüAnnesinin erkek arkadaşına bırakıp, gittiği Bulut bebeğin şüpheli ölümü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Beyoğlu'nda inşaat halindeki bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Beyoğlu'nda inşaat halindeki bina çöktü!

İmamoğlu 'ücretsiz dağıtacağız' demişti! İBB, 9 milyon litre yağlı süt alacak

İmamoğlu 'ücretsiz dağıtacağız' demişti! İBB harekete geçti

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki kişi ortalığı birbirine kattı

Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki kişi ortalığı birbirine kattı

Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı

Eski sevgilisinin yanında erkek görünce...

Gaziosmanpaşa'da kadın ölümden saniyelerle kurtuldu

Yer: İstanbul! Ölümden saniyelerle kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.