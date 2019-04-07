AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'ye ve adaylarına açık bir şekilde söylüyorum; hesap makinesiyle gezeceğinize Anayasa ile gezin." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'daki seçim sonuçlarına yapılan itirazlara değinen Çelik, "İkide bir 'Biz kazandık' diyorlar. Peki bu kadar rahatsanız, oyların sayılması konusunda bu telaşınız niye?" iffadesini kullandı.

"15 seçimdir vatandaşımız bizi birinci parti yaptı, bu bir rekordur." diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'nın ve partimizin birinciliğinin açıkça tescil edildiği bu durumda, CHP yöneticilerinin kendilerine bakması ve kendilerine verilen uyarıyla uğraşması gerekir. YSK'nın varlığına dönük tehdit açıklamasıyla esasında kendi varlığınızı da oluşturan siyasi partileri de oluşturan hukukla kavga ediyorsunuz, o hukuka meşruiyetini veren millet iradesiyle de kavga etmiş oluyorsunuz. CHP'ye ve adaylarına açık bir şekilde söylüyorum; hesap makinesiyle gezeceğinize Anayasa ile gezin."

Çelik, itiraz sürecine ilişkin, "Bu sürece saygı gösterme meselesi, demokrasiye kimin ne kadar saygılı olduğunu ifade etme sürecidir." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

