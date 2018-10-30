Hesap tartışmasında çalışanı yaralayan şüpheli tutuklandı

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir eğlence mekanında hesap nedeniyle çıkan tartışmada iş yeri çalışanı M.M.O.'yu (45) tabanca ile vurarak yaralayan Cengiz Ataç (23), tutuklandı.

Çerkezköy'ün Öztrak Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında geçen cuma gecesi meydana gelen olayda, iddiaya göre, mekana arkadaşlarıyla eğlenmeye gelen Cengiz Ataç, hesap nedeniyle burada çalışan M.M.O. ile tartıştı. Tartışmanın ardından Ataç, kapı önünde bekleyen M.M.O.'yu belinden çıkardığı tabanca ile bacaklarından vurdu. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sırasında Cengiz Ataç ve beraberindekiler otomobile binerek kaçarken, M.M.O. ise ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Geniş kapsamlı çalışma yapan polis, Cengiz Ataç'ı olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakaladı. Emniyetteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen Ataç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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