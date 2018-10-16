Hesap tartışmasında emekli polisi öldüren sanığa 15 yıl hapis

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, içki içtiği derneğe ait lokalde, fazla gelen hesaba itiraz etmesi nedeniyle tartıştığı lokal çalışanı emekli polis memuru Hidayettin Kalaycı'yı (55) bıçakla öldüren tutuklu sanık Erhan Tekin (58), 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 25 Mayıs 2017 tarihinde saat 06.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Ferhuniye Mahallesi Sultanşah Caddesi'ndeki İnşaat Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ait lokalde meydana geldi. Sabah saatlerine kadar derneğe ait lokalde çalışan kadınla alkol alan, evli ve 3 çocuk babası seyyar satıcı Erhan Tekin, iddiaya göre, iş yerinin kapatılacağının bildirilmesi üzerine hesabı ödemek için kasaya gitti. Burada 150 lira hesap çıkarılan Tekin, kasada görevli, 3 çocuk babası, emekli polis memuru Hidayettin Kalaycı ile hesabın yüksek olduğunu öne sürerek, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erhan Tekin, montunun cebinden çıkardığı bıçağı Kalaycı'nın kalbine sapladı. Kanlar içinde yere yığılan Kalaycı, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'nden 2011 yılında emekli olduğu öğrenilen Kalaycı'nın 1 çocuğunun üniversitede eğitim gördüğü, 1 çocuğunun da engelli olduğu ve geçim sıkıntısı nedeniyle lokalde çalıştığı belirtildi. Olayın ardından kaçmak isterken, dernek çalışanları tarafından yakalanıp, dövülerek, odaya kilitlenen Erhan Tekin, polislere teslim edildi.

'BIÇAKLAMA OLAYINI HATIRLAMIYORUM'

Yapılan testte 2.11 promil alkollü olduğu saptanan Erhan Tekin, gözaltındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tekin, polisteki ifadesinde, olay günü lokale akşam saatlerinde geldiğini, bir süre alkol alıp, ayrıldığını sonra başka gazinoda alkol aldığını ve gece yarısı tekrar lokale döndüğünü söyledi. Burada çalışan 2 kadınla içki içtiğini kaydeden Tekin, ''Kavga niye çıktı, bilmiyorum. Herhalde onlar, benden fazla para mı aldılar? Tam idrak edemiyorum'' dedi.

Hidayettin Kalaycı'yı da bıçakladığını hatırlamadığını ileri süren Tekin, ''Ben bıçaklama olayını hatırlamıyorum. Ben sadece orada beni sürüklediklerini hatırlıyorum. Beni niye dövdüler, onu da hatırlamıyorum. Ben zaten onların parasını ödemiştim. Verdikleri alkolden mi, neden; ben hiçbir şey hatırlamıyorum"' diye konuştu.

'PİŞMANIM'

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Erhan Tekin, Hidayettin Kalaycı'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Son sözü sorulan Tekin, ''Pişmanım'' dedi. Mahkeme heyeti, yapılan savunmalarının ardından kararını açıkladı. Heyet, Tekin'i 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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