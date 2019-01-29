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Hesap yüzünden barı kurşunladı; 1 müşteri yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 14:32 | Son Güncelleme

   ANKARA'da, S.D., 140 liralık hesap yüzünden sahibiyle tartıştığı bara pompalı tüfekle ateş açtı.

ANKARA'da, S.D., 140 liralık hesap yüzünden sahibiyle tartıştığı bara pompalı tüfekle ateş açtı. Barın camları kırılırken, içeride eğlenen 1 kişi de yaralandı. Polis, saldırı sonrası kaçan S.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde, Çankaya ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Farklı tarihlerde barda eğlenen S.D., iddiaya göre, her seferinde hesabı ödemeden mekandan ayrıldı. En son 140 liralık hesabı yine ödemek istemeyen S.D. ile işletme sahibi tartıştı. Hesabı ödemeden bardan çıkan S.D., aynı gece taksiyle gelip, mekan sahibini hesabı ödeme bahanesiyle dışarı çağırdı. İşletme sahibine çektiği silahı tutukluk yapan S.D., taksiye binip, olay yerinden kaçtı. Mekan sahibi karakola şikayete gittiği sırada tekrar gelen S.D., pompalı tüfekle bara ateş açtı. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıda, mekanın camları kırılırken, içeride eğlenen müşterilerden A.E. ise yüzüne gelen saçmayla yaralandı. A.E., sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan A.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olayın ardından kaçan S.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü
-Saldırı anı
-Camın kırılması
-Olay yeri görüntü
-Polisin çalışması

Haber-Kamear: Caner ÜNVER-Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

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