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Hesap yüzünden tartıştığı arkadaşı tarafından öldürülmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 09:10 | Son Güncelleme

ADANA'da, dövüldükten sonra başından silahla vurulan ve portakal bahçesine gömülen Ünal Gülbahar'ın (44) hesap yüzünden tartıştığı arkadaşı ile onun 2 yakını tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Hesap yüzünden tartıştığı arkadaşı tarafından öldürülmüş

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, dövüldükten sonra başından silahla vurulan ve portakal bahçesine gömülen Ünal Gülbahar'ın (44) hesap yüzünden tartıştığı arkadaşı ile onun 2 yakını tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.
Olay, 31 Ağustos günü, Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. Necdet Geçgel, sabah saatlerinde portakal ağaçlarını sulamak için bahçesine gitti. Elindeki kürekle suyun taşmaması için ağacın gövdesinin çevresine bent oluşturmaya çalışan Geçgel, toprağa gömülü cesetle karşılaştı. Geçgel'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sadece parmakları görülen ceset, olay yeri inceleme ekiplerince çıkarıldı. Olayın ardından araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri, portakal bahçesi çevresinde geniş kapsamlı inceleme yaptı. Çevreyi didik didik arayan ekipler, Çatalan yolu üzerine bırakılan taksiyi tespit etti. Ekipler, ayrıca Gülbahar'ın yakın çevresini de mercek altına aldı.
Polis, Ünal Gülbahar'ın, son olarak 29 Temmuz günü arkadaşı Hüseyin Ay'la (32) eğlenmek için bara gittiğini öğrendi. Ay'ın çeşitli suçlardan 6 sabıkası olduğunu belirleyen ekipler, araştırmayı genişletti. Cinayet dedektifleri, olay günü Ünal Gülbahar'ın, hesap yüzünden çıkan tartışmada Hüseyin Ay'ı dövdüğünü, Ay'ın ise kardeşi Erhan Ay ve eniştesi Burhan Ünlü'yü aradığı tespit edildi. Polis, 3 kişinin Gülbahar'ı bularak, portakal bahçesine getirip, dövdükten sonra başından silahla vurarak, öldürdüğünü belirledi. Gülbahar'ı öldürdükten sonra geldikleri taksiyi terk eden 3 kişinin, kullandıkları tabancayı da poşete sarıp, oturdukları evin yangın merdiveninde sakladığı saptandı. Tüm bu detayları öğrenen ekipler, 3 kişiyi yakalamak için harekete geçti. Erhan Ay (26) ve Burhan Ünlü'nün (28) Kocaeli'ndeki dağ evine kaçtığını öğrenen polis, operasyon düzenledi. Ay ve Ünlü, saklandıkları yerde yakalanıp, Adana'ya getirildi. Erhan Ay'ın çeşitli suçlardan 7 sabıkasının olduğu, Burhan Ünlü'nün ise 11 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Hüseyin Ay ise düzenlenen operasyonla Adana'da yakalandı. Emniyette sorguları tamamlanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

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Hesap yüzünden tartıştığı arkadaşı tarafından öldürülmüşHesap yüzünden tartıştığı arkadaşı tarafından öldürülmüşHesap yüzünden tartıştığı arkadaşı tarafından öldürülmüşHesap yüzünden tartıştığı arkadaşı tarafından öldürülmüş

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