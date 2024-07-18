Hesaplarında 3 milyar 600 milyon lira para hareketliliği tespit edildi! 35 şüpheli gözaltına alındı

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Zonguldak, İstanbul, Adana ve Ankara merkezli Bursa, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ ve Burdur’da düzenlenen “SİBERAĞ-1” operasyonlarında hesaplarında 3 milyar 600 lira para hareketliliği tespit edilen 35 şüpheli gözaltına alındı.
Bakan Yerlikaya paylaşımında operasyonun detaylarını şu ifadelerle anlattı;
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Zonguldak merkezli İstanbul ve Bursa’da düzenlenen operasyonlarda;
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;
İnternet ortamında kişisel verilerin sorgu paneli üzerinden, ücret karşılığında sorgulanmasına imkân sağladığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sonucu;
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.