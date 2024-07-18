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Hesaplarında 3 milyar 600 milyon lira para hareketliliği tespit edildi! 35 şüpheli gözaltına alındı

18.07.2024 08:16
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 13 ilde Jandarma tarafından düzenlenen ‘SİBERAĞ-1’ operasyonunda, hesaplarında 3 milyar 600 milyon TL para hareketliliği bulunan 35 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin “Nitelikli Dolandırıcılık, Bilişim Sistemine Girme, Yasa Dışı Bahis ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarından gözaltına alındığı tespit edildi.

Hesaplarında 3 milyar 600 milyon lira para hareketliliği tespit edildi! 35 şüpheli gözaltına alındı

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Zonguldak, İstanbul, Adana ve Ankara merkezli Bursa, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ ve Burdur’da düzenlenen “SİBERAĞ-1” operasyonlarında hesaplarında 3 milyar 600 lira para hareketliliği tespit edilen 35 şüpheli gözaltına alındı.

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Bakan Yerlikaya paylaşımında operasyonun detaylarını şu ifadelerle anlattı;

ZONGULDAK

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Zonguldak merkezli İstanbul ve Bursa’da düzenlenen operasyonlarda;

  • Sosyal medya uygulaması üzerinden “Kredi Kartı Aidatı Ödemesi” vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

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İSTANBUL:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

  • Yasa dışı bahis suçuna aracılık ederek oynanmasına imkân sağlayan ve
  • Sahte kripto uygulaması üzerinden “Yüksek Kazanç Elde Etme” vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

ADANA:

  • Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda;
  • Sosyal medya platformu üzerinden kiralık ev ilanları verip, “Kira Bedeli, Kapora, Emlakçı Masrafları” adı altında vatandaşlarımızı dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

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ANKARA:

  • Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ankara merkezli Batman, Diyarbakır ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda;

  • İnternet ortamında kişisel verilerin sorgu paneli üzerinden, ücret karşılığında sorgulanmasına imkân sağladığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

  • Ayrıca Gaziantep, Tekirdağ ve Burdur İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;
  • NCMEC Raporları ve açık kaynak araştırması sonucunda çocuk ve yetişkinlere ait müstehcen görüntüleri depoladığı ve yayınladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu;

  • Ruhsatsız Tabancalar,
  • Çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Ali Yerlikaya operasyon
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