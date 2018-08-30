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Hesapsız eğlencenin sonu kötü bitti

İLGİNÇ HABERLER  | 30.08.2018 13:32 | Son Güncelleme

Hesapsız eğlencenin sonu kötü bitti. Hamakta eğlenen çocuklar, hamağın bir ucu kopunca kötü sonu yaşadı.

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde eğlenen çocukların kötü sonu kameraya kaydedildi. Kendilerince bir hamak yapan çocuklar, hararetli bir şekilde oynarken hamak bağlı olduğu yerden bir anda koptu. Hamakta bulunan çocuğun sert bir şekilde yere çakılması da görüntüye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk hamak eğlence kötü son

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