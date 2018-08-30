Hesapsız eğlencenin sonu kötü bitti

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde eğlenen çocukların kötü sonu kameraya kaydedildi. Kendilerince bir hamak yapan çocuklar, hararetli bir şekilde oynarken hamak bağlı olduğu yerden bir anda koptu. Hamakta bulunan çocuğun sert bir şekilde yere çakılması da görüntüye yansıdı.



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