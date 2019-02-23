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Hesarek Kayak Festivali renkli görüntülere sahne oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 18:48 | Son Güncelleme

Bingöl’de 4.’sü düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan Hesarek Kayak Festivali’ne binlerce kişi katıldı.Bingöl Belediyesince gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen Hesarek Kayak Festivali’nin 4.’sü yapıldı.

Bingöl’de 4.’sü düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan Hesarek Kayak Festivali’ne binlerce kişi katıldı.
Bingöl Belediyesince gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen Hesarek Kayak Festivali’nin 4.’sü yapıldı. 2 bin 500 rakımlı Hesarek Kayak Tesisleri’nde yapılan festival renkli görüntülere sahne oldu. Kayak pistlerini dolduran 10 bini aşkın vatandaş, kayak ve kızaklarla karda kaymanın keyfini yaşadı. Konserlerin verildiği ve halayların çekildiği festivalde, vatandaşlara belediye tarafından sucuk ekmek ve ayran ikram edildi.
Festivale geçen senekinden daha fazla katılımın olduğunu belirten Vali Kadir Ekinci, Türkiye’ye ve tüm uluslararası alana örnek olacak şekilde festivalimizi icra edeceklerini söyledi.
Bingöl’deki turizm değerlerini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi ise "Kayak festivalinin 4.’sünü düzenliyoruz. Karın Bingöl’ün turizmine katkısını sağlamak için böyle festivaller düzenliyoruz. Bu bir değerdir. Bu değeri de diğer turizm değerleriyle kombine ederek Bingöl’ün ekonomisine daha fazla katkı sunmak istiyoruz. Bir gün de olsa Bingöllülerin ve diğer insanların buraya gelip kaynaşmalarını hedefliyoruz. Buradaki turizm değerlerini ön plana çıkarmayı, turizme katkı olarak amaçlıyoruz” dedi.
Festival nedeniyle teşekkür eden vatandaşlar, çok güzel bir gün geçirdiklerini de dile getirdi.

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