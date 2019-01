Hesarek Kayak Merkezi’nden renkli görüntüler

İngiltere, Almanya ve İran’dan geldiler

Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü Dernek Başkanı Kenan Nihat Elçi ise;" Türkiye’den şuan 500 üzerinde katılım var. İngiltere’den 2, Almanya’dan 1 ve İran’dan 6 kişinin de katıldığı bir fotoğraf yarışması düzenledik. Ülkemizin her tarafından fotoğrafçıları buluşturup Bingöl’e kültür elçiliği yapmalarını istedik. En azından burada olmaları bizler için çok anlamlı. Çünkü her biri, bizleri yıllarca fotoğraflarıyla tanıtacak kişiler olacak” ifadelerini kullandı.

10 kişi ile birlikte Sakarya’dan geldiklerini aktaran fotoğraf tutkunlarından Burak Orta’da, “Fotoğraf bahane aslında ülkemizi, memleketimizi tanımak için geldik. Bingöl’de çok güzel kareler yakalamaya çalışıyoruz, çıktı da. Ben ilk defa bir kayak merkezine geliyorum. İnsanlar Haserek Kayak Merkezi’nde eğleniyorlar. Bizde onları fotoğraflıyoruz”diye konuştu

Alanya’dan gelen Buğday Özdemir’de, “Bingöl’ü görmek ve tanımak için geldik. Hava çok soğuk ama burada olmaktan dolayı mutluyuz”şeklinde konuştu.

Bodrumdan gelen başka bir fotoğraf tutkunu Efecan Aktaş, “Böyle soğuk bir iklimde fotoğraf çekmek çok zor. Fotoğrafa daha yeni başladım ama fotoğraf bahane buradaki insanlar şahane diyebilirim. Gezmek, görmek çok güzel. Doğal havada çekim yapıyoruz, zorlanıyoruz ama her şey çok güzel”diyerek düşüncelerini paylaştı.