HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HES’i yok sayan 6 otobüs trafikten men edildi

HES’i yok sayan 6 otobüs trafikten men edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 12:23 | Son Güncelleme

Yozgat’ta HES kodu olmadan yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen 6 otobüs 10 gün süre ile trafikten men edilirken, HES kodu olmadan yolculuk yapan 8, başkanının HES kodunu kullanarak yolculuk yapan 1 kişiye idari para cezası uygulandı.Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Yozgat Valiliği tarafından tüm kamu kurumlarında ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde HES kodu uygulaması zorunlu hale getirilmişti.

HES’i yok sayan 6 otobüs trafikten men edildi

Yozgat’ta HES kodu olmadan yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen 6 otobüs 10 gün süre ile trafikten men edilirken, HES kodu olmadan yolculuk yapan 8, başkanının HES kodunu kullanarak yolculuk yapan 1 kişiye idari para cezası uygulandı.
Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Yozgat Valiliği tarafından tüm kamu kurumlarında ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde HES kodu uygulaması zorunlu hale getirilmişti. Bu kapsamda il genelinde HES kodu denetimleri aralıksız devam ediyor. Yozgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında yaptıkları HES kodu uygulamasında 242 şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsü kontrol etti. Yapılan kontrollerde HES kodu olmadan yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen 6 otobüs 10 gün süreyle trafikten men edilirken, kontrollerde 3 bin 521 yolcu da denetledi. Denetimlerde HES kodu olmadan yolculuk yapan 8, başkasının HES koduyla yolculuk yaptığı tespit edilen 1 kişi olmak üzere 9 kişiye idari para cezası uygulandı.
HES kodu uygulamasını yerinde bulduğunu söyleyen Bekir Martyen isimli yolcu, “Gerçekten çok faydalı bir uygulama, kimin nerede olduğu hemen bulunabiliyor. Sağlık açısından çok iyi bir şey. HES kodu olmadan bilette verilmiyor, otobüse de alınmıyor. Bu nedenle çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum” dedi.
HES kodu olmayan vatandaşlara bilet satışı yapamadıklarını belirten İbrahim Gökçeoğlu, “HES kodu uygulamasını Sağlık Bakanlığımız başlattı ve mecburi kıldı. Yazıhaneciler olarak biz HES kodu olmayanlara bilet kesemiyoruz, sistemde buna müsaade etmiyor. Onların yolculuk yapması yasak olduğu için bilet alamama sorunuyla karşılaşıyorlar” şeklinde konuştu.
Otobüs şoförü Vahdet Yükleyen de, “Devletimizin getirmiş olduğu HES kodu uygulamasını destekliyoruz. Hem kendi hem de vatandaşlarımızın sağlığı açısından çok önemli buluyorum. HES kodu olmadan bilet satışı yapmıyoruz, zaten sistemden de HES kodu olmayanlara bilet çıkmıyor. Biz de şoförler olarak yoldan da HES kodu olmayanları araca almıyoruz. HES kodu olmadan yolcu taşımıyoruz. Polis ekipleri tarafından HES kodu olmadığı tespit edilen yolcular olduğunda araçlarımız 10 gün süre ile trafikten men ediliyor, ayrıca biz de ehliyetimize ceza yiyoruz. Vatandaşlarımız da hem kendi hem de diğer vatandaşların sağlığı için HES kodu olmadan yolculuk yapmasınlar. En doğru karar bu” ifadelerini kullandı.

HES’i yok sayan 6 otobüs trafikten men edildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandıTuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Soylu 'Az sonra haberi gelir' diyerek duyurdu
Soylu 'Az sonra haberi gelir' diyerek duyurdu
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
Seks kasediyle ilgili içini döktü
Seks kasediyle ilgili içini döktü
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Diğer Haberler
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgi sınavına son anda yetiştiler
KPSS'ye son anda yetiştiler
Tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı
Tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
İbrahim Kalın ve Hulusi Akar'dan Yunan basınına sert tepki
İbrahim Kalın ve Hulusi Akar'dan Yunan basınına sert tepki
Korkutan açıklama! 'Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz'
Korkutan açıklama! 'Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz'
Arkadaşına silahla şaka yaptı! Sonu kötü bitti
Arkadaşına silahla şaka yaptı! Sonu kötü bitti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.