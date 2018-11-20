HES'in toprak seti yıkıldı, tarım arazileri sular altında kaldı

Mustafa ULUSOY/BAYAT (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Bayat ilçesinde, Ülkün 1'inci Hidroelektrik Santrali'ne (HES) su tutmak için yapılan toprak setin yaklaşık 30 metrelik kısmı yıkıldı, tarım arazileri sular altında kaldı.

Çorum'un Bayat ilçesi Sağpazar Köyü mevkiinde bulunan Ülkün 1'inci Hidroelektrik Santrali'ne (HES) su tutmak için yapılmış olan toprak setin 30 metrelik kısmında çökmeler meydana geldi. Taşan sular nedeniyle Sağpazar Köyü bölgesinde ekili olmayan çeltik tarlaları su altında kaldı. Bunun üzerine santralin su tutulan kapakları açılarak su seviyesi düşürüldü. Boş çeltik tarlalarında biriken suyun tahliyesi için da çalışma başlatıldı.

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