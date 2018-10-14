Hessen DİTİB'le işbirliğini gözden geçiriyor

Bouffier, DİTİB'e yönelik suçlamaların bu incelemeyi "gerekli kıldığını" söyledi.Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Almanya'da tartışmaların odağında olmayı sürdürüyor. Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, eyalette DİTİB'le işbirliğinin gözden geçirildiğini açıkladı. DİTİB'in "şartları yerine getirmekle yükümlü olduğunu" belirten Bouffier, "aksi takdirde yıl sonunda Hessen'de din derslerini verme yetkisini ellerinden alabiliriz" diye konuştu.

Welt am Sonntag gazetesine açıklamalarda bulunan Hessen'in Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili başbakanı, Türkiye'deki gelişmelerin ve DİTİB'e yönelik Almanya'daki suçlamaların "bilirkişiler tarafından yeni bir durum değerlendirmesi yapılmasını gerekli kıldığını" ifade etti.

Almanya'nın Hessen ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde, İslam din dersleri Müslüman derneklerle işbirliği içerisinde yürütülüyor. Derslerin müfredatı, devlet kuruluşları ve din dernekleri ile birlikte hazırlanıyor. Her iki eyalette de DİTİB söz konusu derneklerin arasında yer alıyor.