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Hessen Emniyet Müdüründen "NSU 2.0" istifası

14.07.2020 21:12 | Son Güncelleme

Almanya’da aşırı sağcı tehdit mesajları alan kişilerle ilgili bilgilerin, öncesinde polis bilgisayarından sorgulandığının ortaya çıkması istifa getirdi.

Hessen Emniyet Müdüründen "NSU 2.0" istifası

Hessen eyaleti Emniyet Müdürü Udo Münch görevinden ayrıldı.Almanya'da aşırı sağcı tehdit mesajları gönderilen kişilerle ilgili bilgilerin Hessen polisine bağlı bilgisayarlarda sorgulatıldığının ortaya çıkmasının ardından Hessen eyaleti Emniyet Müdürü Udo Münch görevinden ayrıldı. Hessen Eyalet İçişleri Bakanı Peter Beuth, olayların tek sorumlusu olmamasına rağmen geçici emekliliğini isteyen Emniyet Müdürü Münch'ün bu talebini kabul ettiğini açıkladı.

Eyalet İçişleri Bakanı Beuth, görevden aldığı Münch ile yaptığı görüşmede, Hessen Eyalet Parlamentosu'ndaki Sol Parti Grup Başkanı Janine Wissler'e ait kişisel bilgilere Wiesbaden kentindeki bir polis bilgisayarından ulaşıldığını, daha sonra Wissler'e, altına "NSU 2.0" imzası atılan tehdit mesajları gönderildiğini ve Hessen Emniyet Teşkilatı tarafından haftalar öncesinden bilinmesine rağmen, kendinin bundan ancak 8 Temmuz Çarşamba günü haberdar edildiğinin ortaya çıktığını dile getirdi.

"NSU 2.0" imzalı tehdit iletileri gönderilen kişilerden biri de Türkiye kökenli Berlinli kabare sanatçısı İdil Baydar olmuştu. Aynı şekilde iki yıl önce, Frankfurt kentinde avukatlık yapan Seda Başay-Yıldız'a da bu tarz mesajlar ulaşmıştı. İçişleri Bakanı Beuth, isim vermeden İdil Baydar olayında da, kişisel bilgilere 2019 yılının Mart ayında yine Wiesbaden'deki bir polis bilgisayarından ulaşıldığının anlaşıldığını bildirdi. Bakan Beuth, Hessen Emniyet Teşkilatı ile Eyalet İçişleri Bakanlığı arasındaki bilgi akışında düzeltilmesi gereken eksiklikler olduğunu vurguladı.

epd,dpa / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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