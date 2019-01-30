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Hessen, eski terör hücresi üyesini Türkiye’ye sınır dışı etmek istiyor

30.01.2019 00:37 | Son Güncelleme

Hessen eyaleti, Sauerland Grubu terör hücresinin Türk üyesini sınır dışı ederek Türkiye’ye göndermek istiyor.

Hessen, eski terör hücresi üyesini Türkiye’ye sınır dışı etmek istiyor

Ancak Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu’nun gereken belgeleri henüz göndermediği belirtildi.Hessen eyaleti, 2010 yılında aldığı hapis cezasını tamamlayan Sauerland Grubu adlı terör hücresi üyesinin sınır dışı edilerek, Türkiye’ye gönderilmesini istiyor. Alman Haber Ajansı’nın (dpa) konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Hessen İçişleri Bakanlığı sözcüsü, söz konusu kişinin sınır dışı edilebilmesi için Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu tarafından verilmesi gereken ve pasaport yerine geçecek belgelerin eksik olduğunu söyledi. "Hessen eyaleti, geldiği ülkeye en kısa sürede gönderilmesi için çaba gösteriyor” diyen Bakanlık sözcüsü, söz konusu kişinin sınır dışı edileceklerin gözaltında tutulduğu merkezde bulunduğunu belirtti.

Sözcü, Sauerland Grubu üyesinin Ekim 2018’de cezasını tamamladığı, ancak yeniden yargılanmak üzere ABD’ye gönderilmesi talebi bulunduğu için, hapis cezasının ardından, iade edilecek mahkumların konulduğu hapishanede tutulduğunu ifade etti.

Alman kamuoyunda Sauerland Grubu olarak bilinen terör hücresi üyesinin sınır dışı edileceğine dair ilk haber Focus Online tarafından yayınlanmış ve haberde Adem Yılmaz’ın Türkiye’ye sınır dışı edilmek istendiği belirtilmişti.

Adem Yılmaz 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

Adem Yılmaz, terör hücresinin diğer üyeleri ile birlikte, 2007 yılında Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Sauerland bölgesindeki bir evde yaklaşık 400 kilogramlık patlayıcı üretmeye yetecek kimyasal madde ile yakalanmıştı. Sauerland Grubu, Almanya’daki Amerikan üslerindeki süpermarketler, Amerikalıların gittikleri gece klüpleri ve havalimanlarına saldırı düzenlemeyi planlıyordu.

Adem Yılmaz, yargılandığı Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından “İslamî Cihad Birliği adlı terör örgütüne üye olmak”, “bombalı saldırı planlamak” ve “insanların ölümünü göze alan saldırılar planlamaktan” suçlu bulmuştu. Yılmaz, 2010 yılında 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

DW,dpa/JD,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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