"Bu (Hessen) seçimin mağlubu, federal düzeyde büyük koalisyonu oluşturan CDU/CSU ve SPD olacak." ifadesini kullanan Diederich, seçimlerden kazançlı çıkan partinin Yeşiller’in olacağını kaydetti.

Bunun iki hafta önce Bavyera eyaletinde yapılan seçimlerde de görüldüğüne işaret eden Diederich, Bavyera eyaletinde Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) kardeşi konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) ve SPD’nin önemli oranda oy kaybettiğini anımsattı.

"Hessen eyalet meclisi seçimlerinin sonucu federal hükümeti etkileyecek." diyen Diederich, Hessen’de eyalet seçimi yapılmasına rağmen seçmenin federal hükümetin çalışmalarını da değerlendireceğini kaydetti.

Diederich, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hessen'de yapılacak seçimler öncesinde yapılan anketlere bakıldığında, Başbakan Angela Merkel liderliğindeki federal hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileriyle Sosyal Demokrat Partinin (SPD) oylarının bu eyalette ciddi şekilde düşeceğini gösterdiğini belirtti.

- "Merkel zayıflayabilir"

Diederich, “Hessen’de CDU oy kaybederse Başbakan Merkel zayıflar mı?" sorusuna “Bayan Merkel’in konumunun zayıflayacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Aralık ayında CDU Genel Kurulu’nun yapılacağına işaret eden Diederich, “Merkel’in döneminin son erdiğini düşünen güçler bu genel kurulda daha güçlü bir şekilde sahneye çıkacak." diye konuştu.

Diederich, ancak Merkel’in buna rağmen erken seçime gideceğini düşünmediğini belirterek, “CDU/CSU ve SPD anketlerde çıkan oy oranlarından dolayı hızlı bir şekilde seçmenin önüne çıkmaya ilgi duymaz." ifadesini kullandı.

SPD’nin oy kaybetmesini de değerlendiren Diederich, bu partinin kendi seçmenleri karşısında inandırıcılığını yitirdiğini, bundan dolayı hem federal hem de yerel düzeyde oy kaybettiğini kaydetti.

Alman basınında çıkan haberlerde de CDU’nun Hessen eyaletinde yeniden hükümeti kuramaması durumunda Almanya Başbakanı Merkel'e yönelik baskının artacağı ve aralık ayında yapılacak CDU Genel Kurulu’nda şimdiye kadar öne çıkmayan isimlerin Merkel’in karşısında genel başkanlık için aday olabileceği yorumu yapılıyor.