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Hessen eyaleti DİTİB ile İslam dersi işbirliğini sonlandırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.04.2020 20:28 | Son Güncelleme

Almanya’nın Hessen eyaleti Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) ile İslam dersi konusunda yapılan işbirliğine gelecek eğitim yılından itibaren son verildiğini açıkladı.

Hessen eyaleti DİTİB ile İslam dersi işbirliğini sonlandırdı

Hessen eyaleti Kültür Bakanı Alexander Lorz tarafından yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Türk hükümetinden bağımsız olmadığı yönündeki şüphelerin giderilememesi nedeniyle din dersleri ile ilgili işbirliğine son verme kararı alındığı belirtildi. Eyalette bunun yerine bir İslam okulu projesi deneneceği açıklandı.

DİTİB Hessen’den yapılan açıklamada karardan dolayı duyulan hayal kırıklığı dile getirilerek DİTİB ile ilgili iddiaların savunulur bir tarafı olmadığı belirtildi. DİTİB‘in bağımsızlığı ile ilgili şüpheleri gidermek için yapısıyla ilgili birçok soruya yanıt vermesi ve belgeler ibraz etmesi gerekmişti.

Hessen eyaleti Kültür Bakanı Lorz DİTİB’in bağımsızlığı ile ilgili şüpheler hakkında yaptığı açıklamada "Bugünkü bakış açısıyla eksiklerin yakın gelecekte tamamlanması beklenmemeli" diyerek aldıkları kararı duyurdu.

Uzman görüşü alındı

Lorz kararı alırken DİTİB Hessen’in sunduğu belgeleri dikkatle incelediklerini ve uzman görüşü aldıklarını açıkladı.

Bakan DİTİB Hessen ile iletişim kanallarının açık olacağını ancak Bonn’dan anayasa hukukçusu Josef Isensee’nin raporuna göre de "Türk hükümetinin DİTİB’e bağımsızlık vermesinin" zor olduğunu söyledi.

Rapora göre DİTİB Hessen "emir komuta zincirinin son halkası" olarak Diyanet’e bağlı ve Diyanet de Türkiye Cumhurbaşkanının etkisinde. Raporda böyle bir organizasyon şemasında DİTİB Hessen'in ihtiyacı olan minimum kurumsal bağımsızlığa sahip olmadığı kaydediliyor.

Karardan eyaletteki 56 noktadaki ilkokulun ve 12 orta düzeyde okulun etkileneceği duyuruldu. DİTİB ile işbirliği 2012 yılında başlamıştı.

Lorz, Ahmediye cemaati ile yapılan işbirliğinin bu karardan etkilenmeyeceğini duyurdu.

dpa, AFP / SSB, TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

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