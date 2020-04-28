Hessen eyaleti DİTİB ile İslam dersi işbirliğini sonlandırdı

Hessen eyaleti Kültür Bakanı Alexander Lorz tarafından yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Türk hükümetinden bağımsız olmadığı yönündeki şüphelerin giderilememesi nedeniyle din dersleri ile ilgili işbirliğine son verme kararı alındığı belirtildi. Eyalette bunun yerine bir İslam okulu projesi deneneceği açıklandı.

DİTİB Hessen’den yapılan açıklamada karardan dolayı duyulan hayal kırıklığı dile getirilerek DİTİB ile ilgili iddiaların savunulur bir tarafı olmadığı belirtildi. DİTİB‘in bağımsızlığı ile ilgili şüpheleri gidermek için yapısıyla ilgili birçok soruya yanıt vermesi ve belgeler ibraz etmesi gerekmişti.

Hessen eyaleti Kültür Bakanı Lorz DİTİB’in bağımsızlığı ile ilgili şüpheler hakkında yaptığı açıklamada "Bugünkü bakış açısıyla eksiklerin yakın gelecekte tamamlanması beklenmemeli" diyerek aldıkları kararı duyurdu.

Uzman görüşü alındı

Lorz kararı alırken DİTİB Hessen’in sunduğu belgeleri dikkatle incelediklerini ve uzman görüşü aldıklarını açıkladı.