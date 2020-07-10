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Hessen polisinde aşırı sağcı yapılanma şüphesi güçleniyor

10.07.2020 13:56 | Son Güncelleme

Almanya'da Sol Partili politikacı Janine Wissler'e yollanan tehdit mailleri öncesinde hakkında polis bilgisayarından sorgulama yapıldığı ortaya çıktı.

Hessen polisinde aşırı sağcı yapılanma şüphesi güçleniyor

Almanya'da Sol Parti Genel Başkan Vekili ve partisinin Hessen eyalet meclisi Grup Başkanı Janine Wissler'in tehdit içerikli elektronik postalar alması ve kişisel bilgilerinin bir polis bilgisayarı aracılığıyla sorgulandığının ortaya çıkması emniyet birimlerindeki ırkçı yapılanmalarla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Sol Parti Genel Başkanı Bernd Riexinger, polisi partisine mensup siyasetçileri şiddet tehditlerine karşı yeterince korumamakla suçladı. Rheinische Post gazetesine konuşan Riexinger tepkisini, “Meslektaşlarıma geçtiğimiz zaman içinde hiçbir süreçte polis koruması sağlanmamasından dolayı şoke olmuş durumdayım” sözleriyle dile getirdi.

Riexinger, ırkçılıkla mücadele eden, nazi ve antisemitizm karşıtı solcu politikacıların ve aktivistlerin aylardır "tehdit ve saldırılara" maruz kaldıklarını belirterek, devletin tehditleri ciddiye almaması halinde faillerin güçleneceğini ifade etti.

İçişleri Bakanı devrede

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Hristiyan Birlik Partili (CDU) Peter Beuth ise artık Hessen Polisi'nde ırkçı bir yapılanmanın olmadığını söylemenin mümkün olamayacağını belirtti.

Beuth, son zamanlarda meydana gelen olayların bu kuşkuyu güçlendirdiğini belirterek, “Hessen Polisinden, bu kuşkuyu ortadan kaldıracak şekilde, araştırmadık hiçbir unsur bırakmamasını bekliyorum” dedi.

Beuth bu bağlamda Eyalet Polis Teşkilatı yönetimini doğrudan bilgilendirecek bir özel müfettiş atayacağını da sözlerine ekledi.

"NSU 2" imzasıyla yollanıyor

Sol Partili Wissler, ilk kez Şubat ayında tehdit mektubu almıştı. Son mektupların ise birkaç gün önce yollandığı ortaya çaktı. Mektuplar, Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün devamı olduğu izlenimi veren "NSU 2" imzasıyla yollanmıştı.

Irkçı NSU çetesinin yargılandığı davaya mağdurların aileleri adına müdahil olan Frankfurtlu avukat Seda Başay Yıldız da geçen yıl aynı imzayı taşıyan elektronik mektuplarla çok kez tehdit edilmişti. Başay Yıldız'ın da mektuplar yollanmadan önce kişisel bilgilerinin polis bilgisayarları üzerinden tarandığı ortaya çıkmıştı.

Vali de ırkçlık kurbanı

Hessen'de geçen yıl, Merkel’in sığınmacılara açık kapı politikalarını destekleyen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Kassel Valisi Walter Lübcke evinde, başına yakın mesafeden sıkılan kurşunla öldürülmüştü. Halen yargılanan faillerin NSU terör örgütüyle bağlantıları olduğu düşünülüyor.

Yine aynı eyaletteki Hanau kentinde Şubat ayında gerçekleştirilen ırkçı saldırıda da 10 kişi ölmüştü.

dpa/TY,BK

©️ Deutsche Welle Türkçe

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