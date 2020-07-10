Hessen polisinde aşırı sağcı yapılanma şüphesi güçleniyor

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Hristiyan Birlik Partili (CDU) Peter Beuth ise artık Hessen Polisi'nde ırkçı bir yapılanmanın olmadığını söylemenin mümkün olamayacağını belirtti.

Riexinger, ırkçılıkla mücadele eden, nazi ve antisemitizm karşıtı solcu politikacıların ve aktivistlerin aylardır "tehdit ve saldırılara" maruz kaldıklarını belirterek, devletin tehditleri ciddiye almaması halinde faillerin güçleneceğini ifade etti.

Sol Parti Genel Başkanı Bernd Riexinger, polisi partisine mensup siyasetçileri şiddet tehditlerine karşı yeterince korumamakla suçladı. Rheinische Post gazetesine konuşan Riexinger tepkisini, “Meslektaşlarıma geçtiğimiz zaman içinde hiçbir süreçte polis koruması sağlanmamasından dolayı şoke olmuş durumdayım” sözleriyle dile getirdi.

Almanya'da Sol Parti Genel Başkan Vekili ve partisinin Hessen eyalet meclisi Grup Başkanı Janine Wissler'in tehdit içerikli elektronik postalar alması ve kişisel bilgilerinin bir polis bilgisayarı aracılığıyla sorgulandığının ortaya çıkması emniyet birimlerindeki ırkçı yapılanmalarla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Beuth, son zamanlarda meydana gelen olayların bu kuşkuyu güçlendirdiğini belirterek, “Hessen Polisinden, bu kuşkuyu ortadan kaldıracak şekilde, araştırmadık hiçbir unsur bırakmamasını bekliyorum” dedi.

Beuth bu bağlamda Eyalet Polis Teşkilatı yönetimini doğrudan bilgilendirecek bir özel müfettiş atayacağını da sözlerine ekledi.

"NSU 2" imzasıyla yollanıyor

Sol Partili Wissler, ilk kez Şubat ayında tehdit mektubu almıştı. Son mektupların ise birkaç gün önce yollandığı ortaya çaktı. Mektuplar, Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün devamı olduğu izlenimi veren "NSU 2" imzasıyla yollanmıştı.

Irkçı NSU çetesinin yargılandığı davaya mağdurların aileleri adına müdahil olan Frankfurtlu avukat Seda Başay Yıldız da geçen yıl aynı imzayı taşıyan elektronik mektuplarla çok kez tehdit edilmişti. Başay Yıldız'ın da mektuplar yollanmadan önce kişisel bilgilerinin polis bilgisayarları üzerinden tarandığı ortaya çıkmıştı.