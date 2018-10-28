Hessen'de CDU ve SPD Hezimete Uğradı

Almanya’nın Hessen eyaletinde yapılan parlamento seçimlerinde Angela Merkel’in genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat CDU ve sosyal demokrat SPD hezimete uğradı. Kesin olmayan sonuçlara göre, beş yıl önce yapılan seçimlerde yüzde 38,3 oy alan ve 19 yıldır eyaleti yöneten CDU, bu kez ancak yüzde 27,5 oy aldı. CDU, Avrupa’nın finans merkezi Frankfurt’un da olduğu Hessen‘de şimdiye dek Yeşiller’le birlikte koalisyonla eyaleti yönetiyordu. Seçimlerin bir diğer büyük kaybedeni ise Hessen eyalet meclisinde ana muhalefet rolü oynayan SPD oldu.
Geçen seçimlere göre yüzde 10 daha az oy toplayabilen SPD bu kez ancak yüzde 19,8 oy alabildi. SPD yönetimi sonuçları ağır bir yenilgi olarak değerlendirdi. Seçimlerin kazananı ise Yeşiller Partisi ile ırkçı Almanya için Alternatif (AfD) partisi oldu. Geçen seçimlere göre oyunu yüzde 8 oranında artırarak yüzde 19,7‘ye çıkaran Yeşiller üçüncü büyük parti konuma geldi.
Daha önce mecliste temsil edilmeyen sığınmacı karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) ise yüzde 12,8‘le eyalet parlamentosuna girdi. AfD böylece Almanya’nın tüm eyalet parlamentolarında temsil edilir konuma geldi. Beş yıl önce yüzde 5 barajını aşamayarak meclis dışında kalan FDP yüzde 7,2 ile yeniden yeni parlamentoda yer alırken, Sol Parti de yüzde 6,6’yla 110 sandalyeli yeni meclise girebildi.
Seçim sonuçlarıyla ilgili yapılan ilk yorumlarda, Almanya’da halk partileri olarak tanımlanan CDU ve SPD’nin ülke genelinde eridiği tespit edilirken,Hrıstiyan Demokrat CDU’nun aldığı yenilginin Merkel’in başbakanlık ve parti başkanlığı koltuğunu tehlikeye atabileceği belirtildi. 2010’dan beri eyalette başbakanlık yapan ve Angela Merkel’e verdiği destekle tanınan Volker Bouffier’ın seçim sonucuna göre muhtemelen koltuğunu koruması Merkel’in bir nebze olsun rahat nefes alabilmesine neden olurken, başbakanın buna rağmen Federal Meclis’te güven oyu yoklamasına gidebileceği dillendiriliyor. Geçen günlerde, Bavyera eyaletinde yapılan seçimlerde mağlubiyet yasayan Angela Merkel'in, yıl sonunda görevi bırakacağı ve Avrupa Komisyonu başkanlığı için yarışacağı konuşulmaya başlanmıştı.
Yeşillerin, iki hafta önce Bavyera’da olduğu gibi Hessen’de de oy patlaması yaşaması, Alman vatandaşlığının yanında Yemen vatandaşlığı da bulunan Yeşiller Hessen örgütü lideri Tarık Al Wazir’in büyük başarısı olarak değerlendiriliyor. Tarık Al Wazir, Hessen’de 2014’ten beri Eyalet Ekonomi, Enerji, Ulaşım ve Kalkınma Bakanlığı görevini yürütüyor.
Yorumcular, sağ popülist Almanya için Alternatif'in Hessen’de meclise girmesini kaygıyla karşıladıklarını dile getirirken, AfD Eş Genel Başkanı Jörg Meuthen, "Bu sonuçlara göre partiler arasında en büyük büyümeye sahip parti olan AfD, seçimin gerçek galibi" dedi. Liberal FDP’den aday olan, ancak resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilemeyen Yankı Pürsün, AfD‘nin tüm eyalet parlamentolarında temsil edilmesini ve sürekli artan oy oranını Almanya'daki siyasi istikrar açısından tehdit olarak tanımlıyor.
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