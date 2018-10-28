Hessen'de CDU ve SPD Hezimete Uğradı

Almanya’nın Hessen eyaletinde yapılan parlamento seçimlerinde Angela Merkel’in genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat CDU ve sosyal demokrat SPD hezimete uğradı. Kesin olmayan sonuçlara göre, beş yıl önce yapılan seçimlerde yüzde 38,3 oy alan ve 19 yıldır eyaleti yöneten CDU, bu kez ancak yüzde 27,5 oy aldı. CDU, Avrupa’nın finans merkezi Frankfurt’un da olduğu Hessen‘de şimdiye dek Yeşiller’le birlikte koalisyonla eyaleti yönetiyordu. Seçimlerin bir diğer büyük kaybedeni ise Hessen eyalet meclisinde ana muhalefet rolü oynayan SPD oldu.

Geçen seçimlere göre yüzde 10 daha az oy toplayabilen SPD bu kez ancak yüzde 19,8 oy alabildi. SPD yönetimi sonuçları ağır bir yenilgi olarak değerlendirdi. Seçimlerin kazananı ise Yeşiller Partisi ile ırkçı Almanya için Alternatif (AfD) partisi oldu. Geçen seçimlere göre oyunu yüzde 8 oranında artırarak yüzde 19,7‘ye çıkaran Yeşiller üçüncü büyük parti konuma geldi.

Daha önce mecliste temsil edilmeyen sığınmacı karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) ise yüzde 12,8‘le eyalet parlamentosuna girdi. AfD böylece Almanya’nın tüm eyalet parlamentolarında temsil edilir konuma geldi. Beş yıl önce yüzde 5 barajını aşamayarak meclis dışında kalan FDP yüzde 7,2 ile yeniden yeni parlamentoda yer alırken, Sol Parti de yüzde 6,6’yla 110 sandalyeli yeni meclise girebildi.