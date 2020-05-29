HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hessen'deki camilerde güvenlik önlemleri artırıldı

Hessen'deki camilerde güvenlik önlemleri artırıldı

29.05.2020 23:39 | Son Güncelleme

Almanya’nın Hessen eyaletinde camilere yönelik saldırı uyarısı üzerine polisin önlem olarak camilerde mevcudiyetini artırdığı bildirildi.

Hessen'deki camilerde güvenlik önlemleri artırıldı

Almanya'da camilere yönelik saldırı ihbarı nedeniyle Hessen eyaletindeki camilerde güvenlik önlemleri artırıldı. Wiesbaden kenti polis sözcüsü yaptığı açıklamada, Cuma sabahı ülke genelinde yapılan, belli bir yeri işaret etmeyen ve somut olmayan bir ihbar yapıldığını söyledi.

Polis sözcüsü, güvenlik birimlerinin bu nedenle camilerde polis mevcudiyetini artırdığını, camileri bilgilendirdiğini, cami cemaatlerine camiye gitmeme ve etkinliklere katılmama tavsiyesinde bulunduğunu kaydetti.

Giessen ve Frankfurt polis birimleri de benzer tedbirler alındığını açıkladı. Wiesbaden Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) konu ile ilgili bilgi vermedi.

Schwerin kentindeki bir polis sözcüsü ise tehdit ihtimalinin bilindiğini, ancak eldeki bilgilere göre Mecklenburg Vorpommern eyaletinde halihazırda bir tehlike bulunmadığını belirtti. Diğer eyaletlerin yetkilileri ise bu tür bir ihbar almadıklarını kaydetti.

Bomba ihbarları

Almanya'da son aylarda camilere yönelik bomba ihbarları endişe yaratmıştı. Şubat ayında Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Essen-Stelle, Hagen-Haspe, Unna, Bielefeld ve Aachen kentlerindeki camilerde patlayıcı ihbarlarıyapılmış, ancak ihbarların tamamının asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

İhbarların ardından DİTİB ve Müslümanlar Merkez Konseyi'nden camilerin daha fazla korunması yönünde talep gelmişti.

dpa / SSB,JD

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?
İranlı vekilden Esad itirafı: 30 milyar dolar harcadıkİranlı vekilden Esad itirafı: 30 milyar dolar harcadık
SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Diğer Haberler
İranlı vekilden Esad itirafı: 30 milyar dolar harcadık

İranlı vekilden Esad itirafı: 30 milyar dolar harcadık

Son dakika! Trump: Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz

Trump: Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz

New York'un 8 Haziran'da normalleşmeye başlaması bekleniyor

Salgının merkez üssünde flaş karar! Resmen açıklandı

Son dakika! ABD'de George Floyd'u öldüren polis tutuklandı

George Floyd'u öldüren polis tutuklandı

Obama'dan George Floyd'un ölümüne ilişkin 'geç kalmış' açıklama

Obama'dan George Floyd açıklaması

New York'ta korkutan koronavirüs araştırması: Resmi rakamlardan 10 kat fazla...

Korkutan koronavirüs araştırması: Resmi rakamlardan 10 kat fazla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.