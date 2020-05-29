Hessen'deki camilerde güvenlik önlemleri artırıldı

Almanya'da camilere yönelik saldırı ihbarı nedeniyle Hessen eyaletindeki camilerde güvenlik önlemleri artırıldı. Wiesbaden kenti polis sözcüsü yaptığı açıklamada, Cuma sabahı ülke genelinde yapılan, belli bir yeri işaret etmeyen ve somut olmayan bir ihbar yapıldığını söyledi.

Polis sözcüsü, güvenlik birimlerinin bu nedenle camilerde polis mevcudiyetini artırdığını, camileri bilgilendirdiğini, cami cemaatlerine camiye gitmeme ve etkinliklere katılmama tavsiyesinde bulunduğunu kaydetti.

Giessen ve Frankfurt polis birimleri de benzer tedbirler alındığını açıkladı. Wiesbaden Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) konu ile ilgili bilgi vermedi.

Schwerin kentindeki bir polis sözcüsü ise tehdit ihtimalinin bilindiğini, ancak eldeki bilgilere göre Mecklenburg Vorpommern eyaletinde halihazırda bir tehlike bulunmadığını belirtti. Diğer eyaletlerin yetkilileri ise bu tür bir ihbar almadıklarını kaydetti.

Bomba ihbarları

Almanya'da son aylarda camilere yönelik bomba ihbarları endişe yaratmıştı. Şubat ayında Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Essen-Stelle, Hagen-Haspe, Unna, Bielefeld ve Aachen kentlerindeki camilerde patlayıcı ihbarlarıyapılmış, ancak ihbarların tamamının asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

İhbarların ardından DİTİB ve Müslümanlar Merkez Konseyi'nden camilerin daha fazla korunması yönünde talep gelmişti.

dpa / SSB,JD

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