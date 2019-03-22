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Hestourex 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 14:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek Hestourex 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı'nda tüm dünyadan sağlık, spor ve alternatif turizm profesyonelleri bir araya gelecek - Hestourex Danışma Kurulu Başkanı Emin Çakmak: - "Bu yıl düzenlenen üçüncü organizasyonda, 30 milyar liralık hedefe ulaşmak istiyoruz" - "Etkinliğimizde, hedefimiz 165 ülkeden 6 bin alım heyeti ile bir çalışma ve organizasyon gerçekleştirmek. 60 binin üzerinde ikili görüşme hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek Hestourex 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı'nda dünya genelinden sağlık, spor ve alternatif turizm profesyonelleri bir araya gelecek.

Hestourex 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı, 4-7 Nisan arasında Antalya Anfaş Expo Center'da düzenlenecek. İlk yıl "Kamp Karavan", ikinci yıl "Gastronomi" temaları ile yapılan fuar, bu yıl "Spor Turizmi" teması ile kapılarını açacak.

Fuarın tanıtımına ilişkin Ankara'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Hestourex Danışma Kurulu Başkanı Emin Çakmak, fuara ilişkin bilgi verdi.

Sağlık turizminin, 15 yıldır Türkiye'de ciddi bir ivme kazandığını ve ülke ekonomisine katkı sağladığını belirten Çakmak, bu anlamda, aynı potansiyelin spor turizminde de gösterebileceğini ifade etti.

Çakmak, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, değerli bürokratları ve bağlı olduğu federasyonlarla birlikte, bu sene fuarımız döneminde ve kapsamında çok önemli etkinlikler gerçekleştirecekler. Spor Bakanlığımıza bağlı 25'ten fazla federasyon iştirak edecek. Bakanlığımız çatısı ve himayesi altında, farklı günlerde farklı etkinlikler düzenlenecek." diye konuştu.

Ekonomiye, 2017'de 40 bin ikili görüşmeyle 10 milyar lira, 2018'de 50 bine yakın görüşme ve iş anlaşmalarıyla 20 milyar lira katkı sağlandığını ifade eden Çakmak, "Etkinliğimizde hedefimiz 165 ülkeden 6 bin alım heyeti ile bir çalışma ve organizasyon gerçekleştirmek. 60 binin üzerinde ikili görüşme hedefliyoruz." dedi.

Çakmak, "Bu yıl düzenlenen üçüncü organizasyonda, 30 milyar liralık hedefe ulaşmak istiyoruz. Çok önemli bir rakam ama ulaşacağımıza inanıyorum. Yine 165 ülkeden spor turizmine ağırlık vermek suretiyle alım heyetlerimizi davet ettik. Alım heyetlerimizin yanı sıra basın ve medya mensuplarını da davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Spor Turizmi Birliği Başkanı Şamil Yaşacan ise fuara ilişkin şunları söyledi:

"Amacımız, dünyadaki 200 milyar dolar olan spor turizminden Türkiye'de ne kadar payda alabiliriz, bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Spor turizmi açısından Türkiye'deki imkanlar, dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu fuar, dünyada bizim markamız."

Hestourex 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı

- Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek Hestourex 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı'nda tüm dünyadan sağlık, spor ve alternatif turizm profesyonelleri bir araya gelecek - Hestourex Danışma Kurulu Başkanı Emin Çakmak: - "Bu yıl düzenlenen üç

HESTOUREX 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı

HESTOUREX 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı

HESTOUREX 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı

HESTOUREX 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı

HESTOUREX 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı

HESTOUREX 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı

HESTOUREX 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı

HESTOUREX 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı

HESTOUREX 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı

HESTOUREX 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı

HESTOUREX 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı

HESTOUREX 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı

HESTOUREX 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı

HESTOUREX 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı

HESTOUREX 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı

HESTOUREX 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı
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HESTOUREX 2019 Sağlık

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