Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak Hestourex 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı, spor turizmi ve bizim için önemli bir yer teşkil edecek." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının organize edeceği Hestourex 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı'na TMF, motosiklet şovlarıyla renk katacak.

Antalya Expo Center'da 4-7 Nisan tarihlerinde düzenlenecek fuarda hem federasyon faaliyetleri hem de Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtımları yapılacak.

TMF Başkanı Uçar, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her bir şehrinin farklı branşlarda spor alanında çekim merkezine dönüştüğüne dikkati çekti.

Türkiye'de yılın her ayında motor sporlarının yapılabileceğine işaret eden Uçar, "TMF olarak son 4 yıldır 'Spor, Turizmin Geleceğidir' sloganıyla organizasyonlarımızı farklı şehirlere taşıdık. Hestourex 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı, spor turizmi ve bizim için önemli bir yer teşkil edecek. Hestourex motor sporlarına katkı sağlayacak. Dünya ve ülke pazarına çıkaracağınız turizm alanlarınızı bu tarz fuarlarda görücüye çıkarıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.