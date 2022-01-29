"Hevesim kalmadı, teşekkürler hayat" İntihar eden arkadaşına son bakışı herkesi duygulandırdı

Edinilen bilgiye göre, feci olay, Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.A.T. (33) 26 Ocak günü evine gelmedi. Bunun üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Ancak H.A.T. bir türlü bulunamazken bu saatlerde Seyhan Baraj Gölü kenarında tabancayla otomobilin içinde kafasında yaralı bir şahıs olduğu bilgisi geldi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Polis olay yerine giderek çalışma başlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis yaptığı çalışmada ölen şahsın H.A.T. olduğunu belirledi.

"HAYATTAN BIKTIM"

Otomobilde yapılan incelemede ise şahsın “ölümümden kimse sorumlu değildir, hayattan bıktım” diyerek not bıraktığı öğrenildi.

İNTİHAR EDEN ARKADAŞA SON BAKIŞ

Olay yerine H.A.T.’nin yakınları ve arkadaşları geldi. Bir arkadaşının Hasan Ali T.’ye son bir kez bakıp ağlaması herkesi duygulandırdı.

H.A.T.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. H.A.T’nin cenazesi, otopsinin ardından morgdan alınarak toprağa verildi.

Diğer yandan H.A.T.'nin sosyal medya hesabından "Hevesim kalmadı, teşekkürler hayat." mesajıyla bir paylaşım yaptığı da öğrenildi. (İHA)



