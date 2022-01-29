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"Hevesim kalmadı, teşekkürler hayat" İntihar eden arkadaşına son bakışı herkesi duygulandırdı

29.01.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da feci bir olay yaşandı. Girdiği bunalımdan çıkamayan bir kişi, otomobilinde kafasına tabancayla ateş ederek intihar etti. Korkunç olay sonrası olay yerine gelen arkadaşının ise ona gözyaşları içerisinde son kez baktığı anlar herkesi duygulandırdı. Otomobildeki incelemede şahsın “ölümümden kimse sorumlu değildir, hayattan bıktım” diyerek not bıraktığı öğrenilirken sosyal medyada ise "Hevesim kalmadı, teşekkürler hayat" şeklinde bir paylaşım yaptığı görüldü.

"Hevesim kalmadı, teşekkürler hayat" İntihar eden arkadaşına son bakışı herkesi duygulandırdı

Edinilen bilgiye göre, feci olay, Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.A.T. (33) 26 Ocak günü evine gelmedi. Bunun üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Ancak H.A.T. bir türlü bulunamazken bu saatlerde Seyhan Baraj Gölü kenarında tabancayla otomobilin içinde kafasında yaralı bir şahıs olduğu bilgisi geldi.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Polis olay yerine giderek çalışma başlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis yaptığı çalışmada ölen şahsın H.A.T. olduğunu belirledi.

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"HAYATTAN BIKTIM"

Otomobilde yapılan incelemede ise şahsın “ölümümden kimse sorumlu değildir, hayattan bıktım” diyerek not bıraktığı öğrenildi.

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İNTİHAR EDEN ARKADAŞA SON BAKIŞ

Olay yerine H.A.T.’nin yakınları ve arkadaşları geldi. Bir arkadaşının Hasan Ali T.’ye son bir kez bakıp ağlaması herkesi duygulandırdı.

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H.A.T.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. H.A.T’nin cenazesi, otopsinin ardından morgdan alınarak toprağa verildi.

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Diğer yandan H.A.T.'nin sosyal medya hesabından "Hevesim kalmadı, teşekkürler hayat." mesajıyla bir paylaşım yaptığı da öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Adana Çukurova
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