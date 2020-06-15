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Hevesler kursakta kaldı: iOS 14 arama kaydetme özelliği iPhone'lara gelmeyebilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.06.2020 14:23 | Son Güncelleme

Arama kaydetme özelliğinin iOS 14 ile birlikte iPhone'lara geleceği söyleniyordu. Hatta bunun için bir ekran görüntüsü dahi paylaşılmıştı. Ancak anlaşılan o ki hevesler Apple'ın kararı yüzünden kursakta kalacak.

Hevesler kursakta kaldı: iOS 14 arama kaydetme özelliği iPhone'lara gelmeyebilir!

iOS 14 arama kaydetme özelliği geleceği söylendiğinde birçok iPhone kullanıcısı bu duruma sevinmişti. Zira bu özellik Android kullanıcılarının yıllardır kullandığı, iPhone kullanıcılarının kullanmak isteyip de kullanamadığı bir sistem özelliğiydi. Nitekim iOS 14 arama kaydetme özelliğine kavuşacak söylentisi bir ekran görüntüsü ile de desteklenince herkes iOS 14 ile birlikte bu özelliğin ekleneceğine kesin gözüyle baktı. Fakat kimse Apple'ın bu adımını hesaba katmamıştı.

APPLE'DAN İOS 14 ARAMA KAYDETME ÖZELLİĞİNE İZİN YOK

Alınan bilgilere göre Apple iOS 14 arama kaydetme özelliğine izin vermeyecek. Bunun en temel sebebi yasal sorunlar. Çünkü gizlice bir görüşmenin kaydedilmesi özel hayatın ve kişisel verilerin gizliliğini açıkça ihlal ediyor. Apple da bu duruma müsaade etmiyor. Peki çıkan onca söylenti, gelen ekran görüntüleri sahte miydi?

iOS 14 arama kaydetme özelliği

İddialara göre hiçbiri sahte değildi. Tahminler, iOS 14'te gerçekten bir arama kaydetme özelliğinin olduğu ancak bunun sadece Apple çalışanları tarafından kullanılabileceği yönünde. Yani bir nevi bu özellik sistemsel olarak desteklense dahi Apple tarafından kapatılacak. Yine de Apple'ın son kararını 22 Haziran günü düzenlenecek WWDC 2020'de (2020 Dünya Geliştiriciler Konferansı) öğrenebileceğiz.

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