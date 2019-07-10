HABER

Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 09:08 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde 300 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu başlatıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlüklerinden 300 polisin katılımıyla Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçeleri'nde sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Yasa dışı Hint kenevirinin tespiti ve imhasına yönelik başlatılan, drone da kullanılan operasyona hassas burunlu narkotik köpekler de katıldı.

Operasyon sürüyor.

Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...
İngilizlerin yüzyıllardır sakladığı sırlar gün yüzüne çıkıyorİngilizlerin yüzyıllardır sakladığı sırlar gün yüzüne çıkıyor
Pençe Harekatı'nda sıcak gelişme! Pençe Harekatı'nda sıcak gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır hevsel bahçeleri uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

ABD'den S-400'ler ile ilgili yeni açıklama!

ABD'den S-400'ler ile ilgili yeni açıklama!

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

Şarkıcı Hatice, kırmızı mayosuyla Bottle Cap Challenge akımına uydu!

Şarkıcı Hatice, kırmızı mayosuyla Bottle Cap Challenge akımına uydu!

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Türkiye'nin Akdeniz hamlesi ile ilgili dikkat çeken açıklama!

Türkiye'nin Akdeniz hamlesi ile ilgili dikkat çeken açıklama!

İmamoğlu: Belediyedeki araçların markaları değiştirilmiş

İmamoğlu: Belediyedeki araçların markaları değiştirilmiş

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu! 300 polis katıldı

Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu! 300 polis katıldı

İngiliz istihbaratının 'çok gizli' cihazları Londra'da gün yüzüne çıkıyor

İngilizlerin yüzyıllardır sakladığı sırlar gün yüzüne çıkıyor

Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 15 terörist öldürüldü

Pençe Harekatı'nda sıcak gelişme!

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

15 Temmuz şehitlerinin hatıraları bu müzede yaşatılıyor

15 Temmuz şehitlerinin hatıraları bu müzede yaşatılıyor

Günlük burç yorumları 10 Temmuz Çarşamba - Ay, Merkür ve ve Mars ile gergin gergin açılara giriyor!

Ay, Merkür ve ve Mars ile gergin gergin açılara giriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.