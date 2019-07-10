Hevsel Bahçelerindeki uyuşturucu operasyonu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 2 bin 385 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerinden 300 polisin katılımıyla Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçelerinde yasa dışı Hint kenevirinin tespiti ve imhasına yönelik operasyon düzenlendi.

Drone ve hassas burunlu narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, 2 bin 385 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ele geçirilen kenevirler yerinde yakılarak imha edildi.



