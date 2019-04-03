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Hevsel Bahçeleri'ne bahar geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 17:24 | Son Güncelleme

UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Diyarbakır'ın kuş cenneti Hevsel Bahçeleri'ne bahar geldi.

Selim KAYA- Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR (DHA)- UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Diyarbakır'ın kuş cenneti Hevsel Bahçeleri'ne bahar geldi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok yerinde kar yağışının yer yer devam ettiği bir dönemde Diyarbakır merkez Sur ilçesinin güneydoğu kesiminde yer alan Dicle Nehri kıyısında bulunan 3 bin 150 dönümlük Hevsel Bahçeleri'nde badem, kiraz, kaysı, erik ve şeftali ağaçları çiçek açtı. Baharın gelmesiyle rengarenk ve güzel çiçek kokusunun hakim olduğu Hevsel Bahçeleri'nde 250'den fazla kuş türünün yanı sıra su samuru, sincap, tilki, sansar ve kirpi gibi 10 dolayında tür yaşıyor. Yaklaşık 8 bin yıldan bu yana bahçe olarak kullanılan ve kuşların göç noktası olması nedeniyle göç dönemlerinde kanatlı türlerin yoğun şekilde görüldüğü Hevsel Bahçeleri'ndeki badem, kiraz, erik, şeftali ve kaysı ağaçları havaların ısınmasıyla çiçek açtı. Üç kuşaktır Hevsel Bahçeleri'nde çiftçilik yapan Murat Oğurlu, bahçelerindeki meyve ağaçlarının çiçek açmasından son derece memnun olduğunu söyledi. Dolu yağmaması durumunda meyvede verim beklediğini anlatan Oğurlu, "Hevsel Bahçeleri çok verimli bir toprak yapısına sahip nadir yerlerden biridir. Dolunun çiçeklere zarar vermediği yıllarda iyi ürün alıyoruz. Ayrıca yüzyıllardır burada tarım eski geleneksel haliyle devam ediyor. Bu özelliği nedeniyle UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne girdi. Yine İlkbaharın gelmesiyle Hevsel Bahçeleri çiçek kokularıyla güzelleşti. Ötücü kuşların sesiyle cıvıl cıvıl oldu. Burada kuşların da çok olmasının nedeni çok sayıda böceğin bulunmasına bağlıyorum. Burada kuşların yiyebileceği uğur böceği, kelebek ve sinek gibi çok sayıda canlı var. Hevsel bu bakımdan önemli bir yere sahip yerlerden biridir" dedi. 'AĞAÇLAR DEĞİŞEN HAVAYA ALDANIP, ERKEN ÇİÇEK AÇABİLİYOR' Hevsel'deki ağaçların değişen hava koşullarına aldanıp erken çiçek de açabileceğini ifade eden Oğurlu, "Bundan daha önce Hevsel'de 700 dönüme yakın bir meyve bahçesi bulunurdu. Zaman içinde Diyarbakır'da değişen iklimden dolayı, pek fazla bu işi ilerletemedik. Daha modern bir çiftçiliğe dönemedik. 10- 15 yıldır burada birçok meyveyi kendim yetiştirdim. Kışın baharı yaşıyorsunuz, baharda yazı yaşıyorsunuz. Ağaçlar da şaşırdı. Ağaç 2 dakika güneş görünce baharın geldiğini düşünüp, hemen çiçek açıyor. Açtıktan birkaç gün sonra yağış veya sıcaklık farklarından dolayı maalesef çiçeklerini döküyor" diye konuştu.

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