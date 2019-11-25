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Hevsel'de renk cümbüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 10:02 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde sonbaharın gelişiyle birlikte ağaçlar farklı renklere büründü.

Selim KAYA-Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde sonbaharın gelişiyle birlikte ağaçlar farklı renklere büründü. Renk cümbüşünün yaşandığı bölgedeki manzara görenleri hayran bırakıyor.
8 bin yıllık tarihi bulunan Hevsel Bahçeleri, fotoğraf tutkunlarının da çekim merkezi haline geldi. 200 dolayında kuş türünün yanı sıra sincap, su samuru, sansar, tilki ve alaca sansar gibi 10 civarında memeli türüne de ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri'ndeki ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü Millet Bahçesi'ndeki terastan yerli ve yabancı turistlerce izlenilerek, fotoğraflandı.
Hevsel Bahçeleri'nden geçen Dicle Nehri ile hemen bitişiğinde türkülere konu olan Kırklar Dağı, Mervanoğlu Nizamüddevle Nasr'ın buyruğu üzerine, 1065 ile 1067 tarihlerinde yapılan On Gözlü Köprüsü ise manzaraya ayrı bir güzellik katıyor.
Hafta sonunu fırsat bilerek soluğu Hevsel Bahçeleri'nde alan Müjde Kaplan (29), "Buralar bizim değerlerimiz. Diyarbakırlılar için çok önemli bir yer burası. Sonbaharda güneşin tadını burada çıkarmak çok güzel" dedi.
Hevsel Bahçeleri’nin Diyarbakır ve Türkiye için çok önemli bir değer olduğunu anlatan Can Fırat Demiroğlu (30) ise "Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır'ın bir değeri. Binlerce yıllık bir tarihi olan doğa harikası bir yer. Son projeyle beraber halka açılması çok güzel oldu. Güneşli günlerin tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.
İki gün boyunca Hevsel Bahçeleri'ne gelerek görsel şöleni fotoğrafladığını anlatan Hakan Üzümcü, Hevsel'in fotoğraf tutkunlarının uğraması gereken bir yer olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

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