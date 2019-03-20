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Hevsel'de vurulan yaralı kızıl şahin tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 11:45 | Son Güncelleme

BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün(UNESCO) Dünya Kültürü Mirası listesinde yer alan Diyarbakır'daki Hevsel Bahçeleri'nde avcılar tarafından vurulan yaralı kızıl şahin, tedaviye alındı.

Hevsel'de vurulan yaralı kızıl şahin tedaviye alındı

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün(UNESCO) Dünya Kültürü Mirası listesinde yer alan Diyarbakır'daki Hevsel Bahçeleri'nde avcılar tarafından vurulan yaralı kızıl şahin, tedaviye alındı.
Sur ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Kültürü Mirası listesindeki Hevsel Bahçeleri'nde avcıların sol kanadından vurduğu kızıl şahin, çiftçi Murat Oğurlu tarafından bulundu. Oğurlu, kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim etti. Türkiye’nin en yırtıcı kanatlı hayvanlarından biri olan yaralı kızıl şahini teslim alan yetkililer, kuşun, tedavinin ardından doğaya salınacağını söyledi.
Hevsel Bahçeleri’nde kavak yetiştiriciliği yapan Murat Oğurlu, Hevsel Bahçeleri'nde av yasağının getirilmesi gerektiğini savundu. Oğurlu, "Her gün kavak ağaçlarımı kontrole gelirim. Birileri zarar vermesin veya durumlarını gözlemlemek için. Dün, kavaklıklar arasında dolaşırken kızıl şahini yaralı halde buldum. Daha önce de buna benzer şekilde yaralı kuşlar gördüm. Her seferinde de Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkililerini aradım ve yaralı hayvanı kendilerine teslim etti. Hevsel Bahçeleri'nde av yasağı mutlaka getirilmeli. Yetkililerin Hevsel Bahçeleri'nin girişlerine 'avlanmak yasaktır’ yazılı levhalar koymalı. Aksi durumda bu kuşları vurmaya devam edecekler. Av yasağı mevsimi başlamasına rağmen bu olaylar yaşanıyorsa, av yasağının kalktığı sonbahar ve kışın avcılardan neler çektiğimizi varın siz düşünün" dedi.

FOTOĞRAFLI

Hevsel'de vurulan yaralı kızıl şahin tedaviye alındıHevsel'de vurulan yaralı kızıl şahin tedaviye alındıHevsel'de vurulan yaralı kızıl şahin tedaviye alındıHevsel'de vurulan yaralı kızıl şahin tedaviye alındı

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