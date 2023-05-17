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'Hey Siri' dönemi sona mı eriyor? Çarpıcı iddia: Kullanıcıların bunu demeleri yeterli olacak

17.05.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın Siri'de "Hey Siri" komutuna olan ihtiyacı ortadan kaldıracak önemli bir değişiklik üzerinde çalıştığına yönelik bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, kullanıcıların 'Hey Siri' yerine yalnızca Siri demeleri ve ardından bir komut vermeleri yeterli olacak.

'Hey Siri' dönemi sona mı eriyor? Çarpıcı iddia: Kullanıcıların bunu demeleri yeterli olacak

Apple'ın sesli asistanı Siri, bu kez 'Hey Siri' tetikleyici komut cümlesi hakkındaki ilginç bir iddia ile gündemde. İddiaya göre Apple, 'Hey Siri' komutunun değiştirerek, 'Hey Siri' dönemini kapatmaya hazırlanıyor. Peki tam olarak neler planlandığı iddia ediliyor? İşte detaylar...

İDDİA: 'HEY SİRİ' DÖNEMİ BİTİYOR, YALNIZCA 'SİRİ' DÖNEMİ BAŞLIYOR

Bloomberg'den Mark Gurman'ın iddiasına göre, Apple, Siri'de sesli asistanı tetikleyen "Hey Siri" cümlesine olan ihtiyacı ortadan kaldıracak önemli bir değişiklik üzerinde çalışıyor.

Kullanıcıların 'Hey Siri' yerine, yalnızca "Siri" demeleri ve ardından bir komut vermelerinin yeterli olacağı öne sürülüyor.

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Bu değişikliğin Siri'yi, sadece "Alexa" ile başlayan bir komutla etkinleştirilebilen Amazon'un sesli asistanı Alexa'ya yaklaştırmayı amaçladığı söyleniyor.

Ancak iki kelimelik tetikleyici ifadeden tek kelimelik olanına geçişin, teknik zorluklar ortaya çıkartacağı düşünülüyor. Bu noktada Siri'nin tekil "Siri" ifadesini çeşitli aksan ve lehçelerde doğru bir şekilde yorumlaması gerekeceğinden bahsediliyor.

Bu tetikleyici ifade değişikliğine ek olarak, Apple'ın Siri'nin üçüncü taraf uygulamalar ve hizmetlerle daha derin entegrasyonları üzerinde çalıştığı da söyleniyor.

NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK? İŞTE İDDİA...

Siri'deki bu değişikliklerin 2023 veya 2024'te kullanıma sunulması bekleniyor. Apple'ın bu güncellemeyi bu yaz düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) iOS 17 ile birlikte duyurması da mümkün.

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Apple Siri

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