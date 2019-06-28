MAGAZİN

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.06.2019 09:44 | Son Güncelleme

Kısacık kestirdiği saçlarını boyatmayı bırakarak, kendi haline bırakan 47 yaşındaki oyuncu - yazar İclal Aydın, fotoğrafını Instagram hesabından, "Hey Yıllar" notuyla paylaştı.

İşte İclal Aydın'ın son görüntüsü...

Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

İclal Aydın

İclal Aydın

Deniz Akkaya

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Hatice

Hatice

Kuşum Aydın

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Gülse Birsel

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Bircan Bali

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Çağla Şıkel

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Çağla Şıkel'den açıklama geldi
“İyi ki bu fotoğraf çıktı karşıma. Nasıl duygulandım. Bir baktım önce… Sonra sarıldım o yaşlarıma… 21 sene önce, daha 17 yaşındayım. Yeni Türkiye güzeli seçilmişim, ilk kez giymişim pullu elbisemi. Bale temsillerinde sürdüğüm rujumu sürmüşüm, nasıl güzel nasıl heyecanlı nasıl tedirginim. Neler yaşayacağımı nelerle karşılaşacağımı bilmeden gülümserken çekilmiş bir fotoğraf. Bu çok iyi bir fırsat dedim kendime ve hemen fotoğrafı karşıma aldım. Durdum ve dedim ki: Sen her geçen gün kendini geliştiren, hiç durmayan, her daim çalışan hayata işine sahip olduklarına aşık bir kadın kendi ayakları üzerinde duran bir Anne oldun. Artık korkma her şey hayal edemeyeceğin kadar güzel oldu… Şükürler olsun”

Şevval Şahin

Şevval Şahin

Göksel

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Ebru Yaşar

Ebru Yaşar

Seda Güven

Seda Güven

Jennifer Boyner

Jennifer Boyner

Kemal Doğulu

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Şükran Ovalı

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Tarkan

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Batuhan Karacakaya

Mine Tugay

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Demet Akalın

Demet Akalın

Pelin Öztekin

Pelin Öztekin

Ebru Cündübeyoğlu - Pınar Altuğ

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Mert Fırat

Mert Fırat

Özcan Deniz

Özcan Deniz

Birsu Demir

Birsu Demir

Sihirli Annem çocukları

Sihirli Annem çocukları

Kerimcan Durmaz

Kerimcan Durmaz

Seçkin Özdemir

Seçkin Özdemir

Nihal Candan

Nihal Candan

Fırat Altunmeşe

Fırat Altunmeşe

Ebru Yaşar

Ebru Yaşar

Özge Gürel

Özge Gürel

Grup Hepsi Yasemin Yörük

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Ceren Moray

Öykü Serter

Öykü Serter

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Ebru Gündeş

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Merve Boluğur

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Ebru Özkan

Defne Samyeli

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Burcu Biricik

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Müge Anlı

Şeyla Halis

Şeyla Halis

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Seçkin Özdemir

Zuhal Topal

Zuhal Topal

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Sonay Aydın

Bora Akkaş

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Uraz Kaygılaroğlu

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Burcu Özberk

Burcu Özberk

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy

Beren Saat

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Pelin Ermiş

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Doğuş

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Ekin Türkmen

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Hazal Ergüçlü

Hazal Ergüçlü

Seda Güven

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İpek Erdem

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Murat Boz

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Ezgi Mola

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Gonca Vuslateri

Gonca Vuslateri

Samet Laçina

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Seda Bakan

Hadise

Hadise

Burak Hakkı

Burak Hakkı

Sezen Aksu

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Aleyna Tilki

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