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Heybeliada açıklarında tekne alabora oldu! 27 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 07:12 | Son Güncelleme

İstanbul Heybeliada'da açıklarında belirlenemeyen bir sebeple 27 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu. Olayda 27 kişi kurtarılırken 11'i hastaneye kaldırıldı. Doğum günü kutlamasından döndüklerini anlatan kazazedeler, o anları anlattı. Bir kazazede, teknenin deniz taksi ruhsatının olmadığını iddia ederken kaptanın kendilerini bırakıp kaçtığını belirtti.

Olay, Heybeliada açıklarında gece 00.50 sıralarında meydana geldi. Mürettebatıyla birlikte 27 kişinin bulunduğu tekne bilinmeyen bir sebeple alabora oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından 27 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlardan 11 kişi, ambulansla hastaneye götürülürken hayati tehlikelerinin olmadığı açıklandı. Deniz polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler denizde tarama faaliyeti yürüttü. Kazazedelerin, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Sultan 2'inci Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Doğum günü kutlamasından döndüklerini belirten kazazedeler o anları anlatırken bir kazazede ise teknenin deniz taksi ruhsatının olmadığını iddia etti.

'BİR ANDA İÇERİYE SU DOLDU'

Alabora olan teknede bulunan bir kişi, o anları anlatarak, "Heybeliada'dan Bostancı'ya deniz taksiyle dönüyorduk. Çıktığımızdan 5-10 dakika sonra sağa sola hareketlenme oldu. Daha sonra birbirimizin üzerine doğru devrildik. Bir anda içeriye su doldu ve tekne alabora oldu. Ters döndü" açıklamasında bulundu.

'KENDİSİ KAÇTI, BİZİ ORADA BIRAKTI'

Doğum günü kutlamasından döndüklerini ifade eden bir kişi ise, "İçeriye su girmemesi için kaptan kapıyı kapattı, ilk önce kendisi kaçtı, bizi orada bıraktı. Zaten deniz taksi ruhsatı da yokmuş. O kadar kişiyi nasıl aldı? Herkesten önce de kendisi kaçtı. Biz yaş gününe girmiştik. Ölümle burun buruna geldik" dedi.

'İNANILMAZ BİR PANİK VARDI'

Kurtulanlardan Sunay Akkoyun da, “10 dakikalık yolculuktan sonra tekne alabora oldu. Balıkçı teknesi geldi bir kısmımız kurtardı can yelekleri attı. Daha sonra Sahil güvenlik ve polis geldi. İnanılmaz bir panik vardı. Bir arkadaş kapıyı kırdı dışarı öyle çıktık. Sahil güvenlik 8-10 dakika içerisinde geldi. Teker teker aldılar" diye konuştu.

ADALAR KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Adalar Kaymakamlığı olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlçemiz Heybeliada açıklarında bugün saat 00.50 sıralarında "DenizTaksi25" isimli tekne, henüz tespit edilemeyen bir nedenle alabora olmuştur. Alınan ilk bilgilere göre; mürettebatıyla birlikte (27) kişi bulunan teknedeki yolcular, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi arama-kurtarma ekiplerimizce kurtarılmıştır. Kurtarılanlardan (11) kişi, 112 deniz acil sağlık ekiplerimizce çeşitli hastanelere sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilere göre hayati tehlikeleri yoktur. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmış, deniz tarama çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: DHA

Heybeliada açıklarında tekne alabora oldu! 27 kişi kurtarıldı

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