"Heybeliada Ruhban Okulu Yeniden Açılmalı"

ABD, 50 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması için Türkiye’ye tekrar çağrıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Heybeliada Rum Ortodoks Ruhban Okulu'nun kapatılışının 50'nci yıldönümü nedeniyle bir açıklama yayınladı.

Anayasa Mahkemesi'nin tüm yüksek eğitim kurumlarının ulusallaştırılması ya da kapatılmasını öngören kararının üzerinden 50 yıl geçtiğinin hatırlatıldığı açıklamada bu kararın, Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı Heybeliada Ruhban Okulu'nun kapatılmasına yol açtığı kaydedildi. Açıklamada, "Heybeliada Ruhban Okulu 127 yıl boyunca hizmet vermiştir. Kapatılması, Fener Rum Patrikhanesi'ne 1690 yıldır ev sahipliği yapan Türkiye'de Patrikhane'nin Ortodoks rahip eğitecek bir kurumdan yoksun bırakılması anlamına gelmiştir. Ortodoks din eğitimi almak isteyenler bunun için yurtdışına gitmek zorunda bırakılmıştır" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, açıklamada, "ABD, Türk hükümetini, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde kutsal bir yere sahip olan dini inanç özgürlüğü hakkına saygı duymaya ve Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılmasına izin vermeye çağırıyor. Buna ek olarak, Türkiye hükümetine, ülke içinde tüm dini grupların din adamlarını eğitmelerine izin verme çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

ABD, Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması çağrısını Dışişleri Bakanlığı’nın her yıl yayınladığı dini özgürlükler raporlarında da yineliyor. Bu yılın Mayıs ayında yayımlanan son raporda da, Türk hükümetinin, azınlık dini grupların kendi din adamlarını eğitme çabalarını kısıtlamaya devam ettiği ve Heybeliada Ruhban Okulu’nun da hala kapalı olduğu belirtilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 Yılı Dini Özgürlükler Raporu’nda, Türk hükümetine, dini gruplar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması ve mülklerin geri iadesi konusunda ilerleme sağlanması, Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması ve ülkedeki tüm topluluklardan din adamlarının eğitimine izin verilmesi için çağrılarda bulunulmuştu.

Türk hükümeti ise raporun Türkiye’yle ilgili yer alan değerlendirmelere tepki göstererek, raporun nesnellikten uzak bir yaklaşımla kaleme alındığını savunmuştu.

