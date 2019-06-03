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Heybeliada’da atın içler acısı hali yürekleri sızlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 14:02 | Son Güncelleme

Heybeliada’da bir atın sekerek güçlükle ilerlediği görüntü yürekleri sızlattı.

Heybeliada’da bir atın sekerek güçlükle ilerlediği görüntü yürekleri sızlattı. Atın durumu sosyal medyada gündem olurken, vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.
Heybeliada’da çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir görüntü yürekleri sızlattı. Ayakta güçlükle duran bir atın sekerek ilerlemeye çalıştığı görüntü görenlerin içini acıttı. Bu anlar sosyal medyada paylaşılırken, vatandaşlar yetkililerden bu duruma son verilmesini istedi. Paylaşılan görüntüde ayağı sakat at güçlükle ilerliyor.

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