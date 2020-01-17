HABER
  4. Heybeliada’da uyuşturucu operasyonu

Heybeliada’da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 15:13 | Son Güncelleme

Heybeliada’da polis tarafından gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda valiz içine saklanmış şeffaf poşetler içinde Hint keneviri ele geçirildi.Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Heybeliada’da bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine hareket geçti.

Heybeliada’da polis tarafından gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda valiz içine saklanmış şeffaf poşetler içinde Hint keneviri ele geçirildi.
Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Heybeliada’da bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Adrese gerçekleşen operasyonda, bir valizin içine saklanmış şeffaf poşetlerde 29,3 gram Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan S.M. ve M.B. emniyete götürüldü. Şahıslar emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
Denizde cesedine ulaşılan bekçi toprağa verildiDenizde cesedine ulaşılan bekçi toprağa verildi
Manisalılar 'Volkswagen' dolandırıcılarına karşı duyarlıManisalılar 'Volkswagen' dolandırıcılarına karşı duyarlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Yıllar önceki söyledikleri ortaya çıktı! 'Erkeğimi başkasıyla görürsem...'

Yıllar önceki söyledikleri ortaya çıktı! 'Erkeğimi başkasıyla görürsem...'

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'SMO askerlerine vatandaşlık verilecek' iddiasına yanıt!

'SMO askerlerine vatandaşlık verilecek' iddiasına yanıt!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Son dakika! Karlov suikastinde ara karar açıklandı

Karlov suikastinde ara karar açıklandı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! 18 Ocak yarın için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Şehit Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı son yolculuklarına uğurlandı

Tel Abyad şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Osmaniye'de TIR devrildi! 2 bin 200 tavuk telef oldu

TIR devrildi! 2 bin 200 tavuk telef oldu

OT dergisi soygununda yeni gelişme

OT dergisi soygununda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.