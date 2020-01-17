Heybeliada’da uyuşturucu operasyonu

Heybeliada’da polis tarafından gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda valiz içine saklanmış şeffaf poşetler içinde Hint keneviri ele geçirildi.

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Heybeliada’da bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Adrese gerçekleşen operasyonda, bir valizin içine saklanmış şeffaf poşetlerde 29,3 gram Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan S.M. ve M.B. emniyete götürüldü. Şahıslar emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

