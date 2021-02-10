Heybeliada’da yangın çıkaran sanık hakkında yakalama kararı

Heybeliada’da ormanlık alanda yangın çıkardığı gerekçesiyle hakkında en az 10 yıl hapis cezası istenen sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme, adresi tespit edilemeyen sanık hakkında yakalama kararı çıkardı.

Heybeliada’da 12 Temmuz 2020 tarihinde çıkan orman yangınına ilişkin hakkında “kasten orman yakma” suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istemiyle dava açılan Sedat Demir(27)’in yargılanmasına başlandı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Sedat Demir katılmazken, 2 kişi tanık olarak salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın savunmasının alınması amacıyla adresinde bulunan mahkemeye Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilmesi için talimat yazıldığını ancak sanığın mahkemede hazır olmadığının anlaşıldığını tutanağa geçirdi. Orman Genel Müdürlüğü avukatı davaya katılma talebinde bulundu.

“Elinde bidona benzettiği bir cisim vardı”

Duruşmada dinlenen tanık Tolga S., “Çam Limanı Plajı’nda çalışıyorum. Yangının çıktığını fark edip o tarafa doğru baktığımda yangının olduğu yerden aşağı doğru kırmızı şapkalı koyu renkli şortlu bir şahsın hızlı adımlarla uzaklaştığını gördüm. Elinde kırmızı renkli bir cisim olduğunu gördüm. Bunun da bir bidon olduğunu düşündüğüm için o şekilde ifade verdim. Sonra biz yangını söndürme telaşına düştüğümüz için sanığın ne yaptığını fark edemedim. Sanık acele eder tarzda hızlı adımlarla hareket ediyordu. Elindekinin bidon olup olmadığı konusunda çok kesin emin değilim” dedi.