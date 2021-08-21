Heybeliada'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İstanbul Heybeliada, Eski Değirmenyeri bölgesindeki ormanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangına müdahale için söndürme helikopteri de yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesi ise devam ediyor. Yangına müdahaleye ada sakinleri de katıldı. Yangının Çam Limanı yönünde ilerlediği bildirildi.

Yangınla ilgili Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, yangının saat 13.07'de başladığı ilk müdahalenin ise saat 13.10'da yapıldığı kaydedildi. Yangına 1 uçak, 3 helikopter ve 5 arazöz ile müdahalenin sürdüğü ifade edildi. Daha sonradan uçak sayısı 4'e, helikopter sayısı 5'e çıkarıldı.

https://twitter.com/OGMgovtr/status/1429033606484316160?s=20

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Heybeliada'daki yangınla ilgili CNN Türk'e açıklamalarda bulundu. Gül, "Tüm insanlar canla başla sessizce ağlayarak müdahale etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gül, yangından kimsenin etkilenmediğini ve feribot seferlerinde aksama olmayacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklama şöyle:

"Emniyet, İtfaiye ve Orman Harekât Merkezlerinden alınan bilgilere göre; bugün saat 13.15'te Adalar İlçemiz Heybeli ada Kuleli Köşk mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştır. Söz konusu bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir.

Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 toma ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir."

Heybeliada'ya Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler de sevk edildi. KEGM-3 botu, bölgedeki yurttaşların tahliyesini gerçekleştirdi. NENE HATUN gemisi ve KEGM-5 ve KEGM-6 botları da bölgeye yönlendirildi.

https://twitter.com/ekrem\_imamoglu/status/1429046399434432514?s=20

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Heybeliada'da çıkan yangına bölgedeki tüm itfaiye ekiplerimiz tarafından müdahale ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli şekilde yangını büyümeden kontrol altına almaya çalışıyoruz. Gelişmeleri paylaşacağız" dedi.

