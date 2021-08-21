HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Heybeliada'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Heybeliada'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

21.08.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Heybeliada, Eski Değirmenyeri bölgesindeki ormanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Heybeliada'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İstanbul Heybeliada, Eski Değirmenyeri bölgesindeki ormanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangına müdahale için söndürme helikopteri de yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesi ise devam ediyor. Yangına müdahaleye ada sakinleri de katıldı. Yangının Çam Limanı yönünde ilerlediği bildirildi.

Yangınla ilgili Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, yangının saat 13.07'de başladığı ilk müdahalenin ise saat 13.10'da yapıldığı kaydedildi. Yangına 1 uçak, 3 helikopter ve 5 arazöz ile müdahalenin sürdüğü ifade edildi. Daha sonradan uçak sayısı 4'e, helikopter sayısı 5'e çıkarıldı.

https://twitter.com/OGMgovtr/status/1429033606484316160?s=20

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Heybeliada'daki yangınla ilgili CNN Türk'e açıklamalarda bulundu. Gül, "Tüm insanlar canla başla sessizce ağlayarak müdahale etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gül, yangından kimsenin etkilenmediğini ve feribot seferlerinde aksama olmayacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklama şöyle:

"Emniyet, İtfaiye ve Orman Harekât Merkezlerinden alınan bilgilere göre; bugün saat 13.15'te Adalar İlçemiz Heybeli ada Kuleli Köşk mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştır. Söz konusu bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir.

Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 toma ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir."

Heybeliada'ya Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler de sevk edildi. KEGM-3 botu, bölgedeki yurttaşların tahliyesini gerçekleştirdi. NENE HATUN gemisi ve KEGM-5 ve KEGM-6 botları da bölgeye yönlendirildi.

https://twitter.com/ekrem\_imamoglu/status/1429046399434432514?s=20

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Heybeliada'da çıkan yangına bölgedeki tüm itfaiye ekiplerimiz tarafından müdahale ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli şekilde yangını büyümeden kontrol altına almaya çalışıyoruz. Gelişmeleri paylaşacağız" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya bu kareyle sarsıldı! "Gerçekleri görün"Dünya bu kareyle sarsıldı! "Gerçekleri görün"
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
İstanbul'da orman yangınıİstanbul'da orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Kavuncu'ya yönelik saldırıda yeni gelişme

Kavuncu'ya yönelik saldırıda yeni gelişme

Yargıtay'dan emsal karar: Çalışanlar dikkat! 150 bin lira cezası var

Yargıtay'dan emsal karar: Çalışanlar dikkat! 150 bin lira cezası var

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım peş peşe paylaştı! "Erkekte kalite"

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım peş peşe paylaştı! "Erkekte kalite"

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteoroloji'den korkutan haritalar! Tehlike gözler önüne serildi

Meteoroloji'den korkutan haritalar! Tehlike gözler önüne serildi

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte listedeki 5 il

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte listedeki 5 il

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.