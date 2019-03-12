HABER

"Heyecan içerisinde yalan silsilesi devam ediyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 22:36 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: - "(Mansur Yavaş ile ilgili iddialar) Bir heyecan içerisinde uzunca bir yalan silsilesi devam ediyor. Gittiği mahallede o yalanlar çok rahat söylendiği için o da onlardan çabuk etkilenmiş veya fıtratında öyle bir şey var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile ilgili iddialara ilişkin, "Bir heyecan içerisinde uzunca bir yalan silsilesi devam ediyor. Gittiği mahallede o yalanlar çok rahat söylendiği için o da onlardan çabuk etkilenmiş veya fıtratında öyle bir şey var." dedi.

Yerli Düşünce Derneğince bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada Özhaseki, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı dolayısıyla İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'a, vefatının 22. yılı dolayısıyla da gazeteci-yazar Galip Erdem'e Allah'tan rahmet diledi.

Özhaseki, Yavaş hakkındaki "sahte senet" iddialarına değinerek, "Başka bir alana çekmek için bugün yine izledim. Bir heyecan içerisinde uzunca bir yalan silsilesi devam ediyor. Gittiği mahallede o yalanlar çok rahat söylendiği için o da onlardan çabuk etkilenmiş veya fıtratında öyle bir şey var." diye konuştu.

CHP ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı kapsamında seçime girdiğini anımsatan Özhaseki, "Bir de sakladıkları, söylemedikleri ve utandıkları ortak var. O sakladığınız, utandığınız ortağınızı çok sevdiyseniz çıkın ilan edin. Değilse 'Lanet olsun, bunların oylarına kan bulaşmış, Allah belanızı versin' deyin, reddedin. İkisinden birini yapın hadi. İkisini de yapmıyorlar." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AK Parti'nin Ankaralı bir aday göstermediği için eleştirilerde bulunduğunu, oysa 1950'den beri başkenti yöneten belediye başkanlarının hiçbirisinin memleketinin Ankara olmadığını kaydetti.

Konuşmasının ardından Özhaseki'ye, AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu tarafından kitap hediye edildi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu da katıldı.

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Bakan Pekcan: İş hayatındaki kadın oranı yüzde 24'lerden, yüzde 34'lere geldi (3)Bakan Pekcan: İş hayatındaki kadın oranı yüzde 24'lerden, yüzde 34'lere geldi (3)
Bakan Gül: Yargı, Türk milletinin yargısı olmaya devam edecek (2)Bakan Gül: Yargı, Türk milletinin yargısı olmaya devam edecek (2)
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Ankara Büyükşehir Başkan Adayı Mehmet Özhaseki CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş Yerli düşünce derneği

En Çok Okunan Haberler

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

THY’den flaş Boeing 737 Max 8 kararı

THY’den flaş Boeing 737 Max 8 kararı

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet anketlerle her gün fal açarken biz sahadayız

'Anketlerle seçim falı açıyorlar'

Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında çarpıcı açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerine peşkeş çekiliyor

'Birilerine peşkeş çekiliyor!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beylikdüzü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Bakan Koca açıkladı! Sağlık vadisi geliyor

Bakan Koca açıkladı! Sağlık vadisi geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.