Heyecan verici gelişme! Beyne çip yerleştirmek isteyen Neuralink'in rakibi Synchron resmen duyurdu

Beyne çip yerleştirmek isteyen Elon Musk'ın bu hedefi için çalışan Neuralink adında bir şirketi var. Şirket, daha önce beyin implantının demo videoları ile manşetleri süsledi. Hatta birçok kişi, şirketi beyin çipi sayesinde zihniyle Pong oynayan maymun videosu ile tanıdı demek bile mümkün. Neuralink'in insanlı deneylerine yönelik gelecek haberlere odaklanmışken, Neuralink'in dişli rakibi Synchron önemli bir gelişme ile çıkageldi.

NEURALİNK'İN RAKİBİ İLK TESTLERE BAŞLADI

Neuralink'in rakibi Synchron, Amerika Birleşik Devletleri'nde "COMMAND" olarak adlandırılan ilk insan klinik denemelerinin başladığını duyurdu. İlk COMMAND hastasının New York'taki Mount Sinai Hastanesinde klinik deneylere alındığı kaydedildi. Synchron CEO'su ve kurucusu Tom Oxley, bu ilk hasta kaydını önemli bir kilometre taşı olarak niteledi.

Synchron, ciddi oranda felçli hastalara yardımcı olmak için Stentrode adlı bir cihaz geliştirdi. Şirket, endovasküler beyin implantı ile hastalara dijital cihazları eller serbest olarak kontrol etme yeteneği kazandırmayı hedefliyor.

Stentrode beyne ulaşana kadar şah damarından geçiyor. Damar duvarını hizalamak için genişleyen 16 sensörlü ağ benzeri bir malzemeden yapılıyor. Synchron Stentrode, göğüste motor korteksten beyin sinyallerini ileten elektronik bir cihaza bağlanıyor.

NEURALINK VE SYNCHRON'IN CİHAZI ARASINDAKİ FARKLAR

Rakip şirketlerin cihazları arasında bazı farklar bulunuyor.

Synchron'un araştırması heyecan verici çünkü diğer cihazlar kafatasının açılmasını içeren bir ameliyat gerektirse de, bu beyin-bilgisayar arayüzü cihazı çok daha az invaziv. Beyinden elektrik sinyalleri alarak insanların bir bilgisayarı düşünce yoluyla kontrol etmelerini sağlıyor.

Neuralink'in cihazı ise bir robot tarafından doğrudan beyne implante ediliyor. Neuralink'in cihazı, ince saç benzeri esnek elektrotlara bağlı disk benzeri bir maddeden oluşuyor.

Synchron, SWITCH denemeleri sırasında Avustralya'da dört hasta üzerinde başarılı insan denemeleri gerçekleştirdi.

NEURALINK NE YAPACAK?

Musk, ilk Neuralink ürününün felçli bir kişinin akıllı telefonunu daha hızlı bir şekilde kullanabileceğini söylemişti. Musk daha sonraki sürümlerin ise omurilik felci geçiren kişilerin tekrar yürümesini sağlayacağını belirtmişti.

