Heyecan yaratan gelişme! Rekor kırıldı: Baş döndüren hız...

Veri aktarım hızı internetin omurgası desek sanırız yanlış olmaz. Gün geçtikçe ise veri iletim hızlarının yükselmesi ve bu konuda çeşitli rekorların kırılması bekleniyor. Çünkü yeni teknolojiler için veri aktarım hızının yüksek olduğu bir geleceğe ihtiyacımız var. Bu konuda zaman zaman birçok haber gündeme gelirken, son gelen bir haber ise oldukça büyük bir heyecan yarattı.

YENİ AKTARIM HIZI REKORU!

Fox News'in haberine göre, Danimarka Teknik Üniversitesi'nden (DTU) ve İsveç'teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi'nden uluslararası bir araştırmacı grubu veri aktarım rekoru kırdı. Araştırmacılar, saniyede 1,84 petabitlik veri iletmeyi başardı. Araştırmacıların saniyede 1,84 petabitlik veri aktarımı için tek bir ışık kaynağı kullandığı öğrenildi.

Gizmodo'nun aktardığına göre ise, Nature Photonics dergisinde yakın zamanda yayınlanan bir makalede ayrıntılı olarak açıklandığı gibi bu sistemde tek bir kızılötesi lazer kaynağından gelen ışık çipe giriyor ve her biri verilerle kodlanabilen yüzlerce farklı renkten oluşan bir spektrum yaratıyor. Bu yüzlerce özel olarak modüle edilmiş frekans, daha sonra tek bir ışında yeniden birleştirilerek bir fiber optik kablodan iletiliyor ve ardından diğer uçta kodu çözülüyor.

Danimarka Teknik Üniversitesi, araştırmacıların yalnızca tek bir lazer ve tek bir optik çip kullanarak saniyede 1 petabit'ten (1 milyon gigabit) daha fazlasını ileten dünyadaki ilk kişiler olduklarını söyledi.

"DAHA AZ GÜÇ KULLANIYOR"

Araştırmacılar, çözümün önemli ölçüde daha az güç kullandığını ve internetin iklim ayak izini azaltmaya yardımcı olabileceğini belirtti.

