Heyecan yaratan görüntüyle ilgili açıklama! 'Dünya dışı varlıklarla bireysel temas dönemindeyiz'

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde çalışan Ali Can, 3 Aralık günü görevi sırasında güvenlik kameralarını izlerken otelin sahil kısmını görüntüleyen kamerada bir cisim fark etti. Denizin üzerinde, havada duran kırmızı renkli cismi görünce şaşıran Ali Can, ne olduğunu anlayamadığını söyledi. Ali Can, "3 Aralık Perşembe günü görevim sırasında kameraları izlerken otelin sahiline bakan kamerada havada kırmızı bir cisim gördüm. Kamera görüntüsünü büyüttüm. Hava kapalıydı. Bu cisim pembe ve kırmızımsı bir renk veriyor. Kesinlikle güneş yansıması değil. Denizin üzerinde ne olduğu belli olmayan kırmızı dairesel bir cisim" dedi.

'ARTIK BİREYSEL TEMAS DÖNEMİNDEYİZ'

Dünya dışı temas araştırmacısı ve yazar Erhan Kolbaşı, Serik'te görülen ilginç cisimle ilgili değerlendirmede bulundu. Geçmiş yıllarda Akdeniz Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi bünyesinde, dünya dışı varlıklar ve UFO'larla ilgili 'Ufoloji ve Exopolitika' dersleri de veren Erhan Kolbaşı, Serik'te kayda alınan cismin çok büyük olmadığının anlaşıldığını söyledi. Kolbaşı, "Deniz üzerinde sabit durabilmesi de önemli bir karakteristik. Açıkçası çok yüksek teknolojili bir drone izlenimi de veriyor. Benzer bir cisim yaz aylarında İstanbul Anadolu yakasında Üsküdar tarafında da gözlemlenmişti, o da deniz üzerinde uzun süre sabit kalabilen bir cisimdi. Şunu söylemek lazım; artık dünya dışı varlıklar meselesi bu fotoğraf ve video kayıtları seviyesinin çok üzerine çıktı. Bunları çok aştı, şimdi artık bireysel temaslar dönemindeyiz. Buna odaklanmamız gerekiyor" dedi.